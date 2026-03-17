Brasil destaca el combate a la deforestación en un nuevo plan para reducir las emisiones

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Brasil lanzó este lunes un nuevo plan nacional sobre el clima para la próxima década en el que prioriza la protección de los bosques como su principal estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Es la primera vez desde 2008 que el gigante latinoamericano, anfitrión de la última cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, revisa su programa principal para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

El plan apunta a 2035, cuando se espera que Brasil haya reducido la emisión de gases de efecto invernadero en un 67%, respecto a los niveles de 2005, según las metas fijadas por el gobierno del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil son generadas principalmente por la tala de árboles (40%), relacionada con prácticas ilegales para ampliar las superficies agrícolas, según las últimas cifras oficiales de 2022.

Lula se comprometió a reducir la deforestación a cero hasta 2030. Según el nuevo plan climático obtenido por la AFP, la meta «consolidará» ese sector como «principal vector de la reducción de las emisiones hasta 2035».

Brasil juega un papel importante en la lucha contra el cambio climático al albergar la Amazonia, la mayor selva tropical del planeta considerada vital al absorber las emisiones de carbono.

El país, de dimensiones continentales, además ha sido golpeado en los últimos años por desastres meteorológicos extremos, desde inundaciones hasta incendios y sequías, que expertos vinculan con el cambio climático.

«Vivimos una gravísima situación de emergencia climática», dijo en rueda de prensa la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

«El plan climático orientará las acciones de gobierno, tanto las agendas de adaptación como de mitigación», añadió.

El gobierno dijo que la hoja de ruta, elaborada durante más de dos años, «representa un compromiso colectivo con la transición para una economía baja en carbono en el corto plazo y para la neutralidad de emisiones en las próximas décadas», según una nota.

Claudio Angelo, de la red de oenegés Observatorio del Clima, celebró que el nuevo plan brasileño «comienza a tratar la cuestión espinosa de cómo financiar» las metas climáticas.

«Pero está lejos de hacer la transformación económica necesaria» en Brasil para ayudar a la meta de limitar el calentamiento en el mundo a 1,5 °C en comparación con la era preindustrial, afirmó citado en un comunicado.

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