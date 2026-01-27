Brasil dice que la liberalización del flujo de datos con la UE estimulará las inversiones

São Paulo, 27 ene (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, celebró este martes la liberalización de los flujos de datos con la Unión Europea (UE) como una forma de «estimular» inversiones recíprocas y «reforzar» el acuerdo comercial recién firmado entre el Mercosur y el bloque europeo.

Alckmin, quien también es ministro de Comercio e Industria, afirmó durante un acto en Brasilia que el intercambio de datos personales entre dos jurisdicciones con niveles de protección equivalentes traerá «seguridad jurídica» y «facilitará la vida de las personas y de las empresas».

El vicepresidente destacó que la decisión de liberalizar los flujos se da justo después de la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y, en proceso de adhesión, Bolivia.

De acuerdo con Alckmin, esto demuestra que «es posible avanzar en el multilateralismo y en la apertura comercial», en un contexto en que esos principios están bajo asedio.

Tras señalar que se trata del primer acuerdo de este tipo firmado por el país, la segunda máxima autoridad del Estado dijo estar «convencido» de que Brasil tomará «próximamente» más decisiones en esa línea.

Por otro lado, el comisario europeo para Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, aseguró durante el mismo acto que la medida «garantiza» que los datos personales sean intercambiados de forma «segura» entre empresas y autoridades de los dos lados.

«El comercio ya no es solo enviar contenedores de soja (…), ahora es un intercambio de servicios, la interacción digital entre nuestras empresas», declaró.

En ese sentido, afirmó que, con la liberalización, la protección de datos ya no es una «barrera comercial», sino la «base para una economía digital sustentable».EFE

