Brasil enviará a Venezuela 40 toneladas de medicamentos para la hemodiálisis

2 minutos

São Paulo, 8 ene (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este jueves que enviará a Venezuela 40 toneladas de medicamentos para garantizar el tratamiento de hemodiálisis a 16.000 pacientes en el país suramericano, recientemente golpeado por la operación militar de EE.UU.

Un avión venezolano recogerá este viernes en el aeropuerto internacional de São Paulo los insumos, que fueron reunidos con el apoyo de hospitales públicos y filantrópicos, según un comunicado.

El envío de medicamentos forma parte de un esfuerzo más amplio coordinado por la Organización Panamericana de la Salud para enviar 300 toneladas de insumos a Venezuela, cuya crisis entró en un nuevo capítulo tras la captura el sábado pasado del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

El ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, afirmó en el comunicado que tomaron la iniciativa por «solidaridad sanitaria» con el país vecino y también para evitar repercusiones en su lado de la frontera.

«Si Brasil no ayuda, se verá afectado en caso de que haya un colapso en el tratamiento de los pacientes renales crónicos que hacen hemodiálisis en Venezuela», dijo.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha denunciado que uno de los bombardeos lanzados por EE.UU. el fin de semana pasado en el puerto de La Guaira destruyó un almacén con insumos de este tratamiento vital para las personas que padecen insuficiencia renal.

En Venezuela, la hemodiálisis se ofrece gratuitamente en el sistema público de salud, pero este enfrenta problemas de escasez de medicamentos desde hace años debido a la crisis económica que vive el país. EFE

jmc/mp/eav