Brasil mejora la previsión de su cosecha de grano y confirma otro récord

São Paulo, 15 ene (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, mejoró la previsión de su cosecha de grano para 2025, que alcanzó un nuevo récord, informó este jueves el Gobierno con base en datos preliminares.

La cosecha fue de 346,1 millones de toneladas, un 18,2 % más que la del año anterior, según las últimas proyecciones para 2025 publicadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

La cifra supone, además, una leve mejora del 0,1 % respecto a la previsión anterior, difundida en diciembre.

Con vistas a 2026 el Gobierno estima una cosecha de granos de 339,8 millones de toneladas, una reducción del 1,8 % frente a la del 2025.

El área cosechada el año pasado alcanzó 81,6 millones de hectáreas, un aumento del 3,2 % respecto a 2024 que fue impulsado, principalmente, por el cultivo de la soja, el maíz y el arroz.

La cosecha de soja, el principal producto agrícola exportado por Brasil, creció un 14,6 % frente al año anterior, hasta llegar a las 166 millones de toneladas.

Mientras tanto, la producción de arroz, con 12 millones de toneladas, y de maíz, con 141 millones de toneladas, avanzó un 19,4 % y un 23,6 %, respectivamente.EFE

jmc/jgb