Brasil no falla ante Angola y sella el billete para los cuartos de final

2 minutos

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- La selección brasileña femenina de balonmano no falló y certificó su clasificación para los cuartos de final del Mundial de Países Bajos y Alemania, tras imponerse este viernes por 26-32 a Angola.

Una ronda que el conjunto sudamericano, campeón del mundo en el año 2013, no alcanzaba desde el Mundial disputado en España en 2021 en el que las ‘leoas’ fueron sextas tras caer ante Dinamarca en los cuartos de final.

Pero la mezcla de veteranía, personificada en la extremo Alexandra Nascimento, que a sus 44 años disputa su octava cita universal, y juventud, encarnada en la lateral Kelly Rosa, de 21, elaborada por Cristiano Rocha no puede estar dando mejores resultados.

Tal y como confirma la condición de invicto del conjunto brasileño, que cuenta por victoria sus encuentros en el torneo, tras derrotar, entre otros, a rivales de la talla de Suecia, semifinalista en los Juegos Olímpicos de París, Corea del Sur o Angola, vigente campeona africana.

Resultados incomprensibles sin la sobresaliente actuación de la central Bruna de Paula, jugadora del Gyor húngaro, que fue designada este viernes mejor jugadora del duelo con Angola.

Un encuentro el que De Paula lideró con siete goles y cinco asistencias el ataque de la selección brasileña, que dejó resuelta la contienda a falta de quince minutos para la conclusión tras situarse con una renta de diez tantos (18-28).

Triunfo que certificó la presencia de las ‘leoas’ en unos cuartos de final, que las de Cristiano Rocha quieren alcanzar como primeras de grupo, para lo cual deberán derrotar el próximo domingo a la todopoderosa Noruega, la vigente campeona olímpica y europea.EFE

jv/og