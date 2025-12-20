Brasil pasa la presidencia del Mercosur a Paraguay

1 minuto

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- Brasil pasó este sábado la presidencia semestral del Mercosur a Paraguay, al concluir la cumbre del bloque suramericano en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú.

La cumbre concluyó sin la publicación de una declaración conjunta, ni con nuevas declaraciones tras los discursos de los mandatarios, que fueron difundidos por sus respectivas presidencias.

El jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, adelantó que durante su presidencia del Mercosur pretende impulsar los acuerdos comerciales que negocia el bloque suramericano, también integrado por Argentina, Brasil y Uruguay, y al que Bolivia está en fase final de adhesión.

Uno de esos acuerdos, con la Unión Europea, debería de firmarse el próximo enero en Paraguay, después de que los europeos aplazaron la firma, que estaba prevista para este sábado, debido a divergencias internas.

Peña también desea promover proyectos concretos de integración regional, en especial una hidrovía y el corredor de integración vial que conectará Brasil con el océano Pacífico.

En la cumbre de Foz de Iguazú participaron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; y el de Panamá, José Raúl Mulino, en calidad de país asociado. EFE

mp-cm/eav