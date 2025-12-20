Brasil pasa la presidencia del Mercosur a Paraguay

2 minutos

(Actualiza con la declaración final)

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- Brasil pasó este sábado la presidencia semestral del Mercosur a Paraguay, al concluir la cumbre del bloque suramericano en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú.

La cumbre concluyó con la publicación de una declaración conjunta con 41 puntos, en la que se expresó la «decepción» del bloque por el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea, que se debió a divergencias internas en el bloque.

La declaración también reafirmó el interés de los países miembros en revisar la tarifa exterior común, así como el compromiso de los países del Mercosur con la integración regional, la modernización normativa y la apertura comercial del bloque.

El documento también reafirma el apoyo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a la adhesión plena de Bolivia, que se encuentra en la fase final.

Sobre la próxima presidencia semestral, el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, adelantó que pretende impulsar los acuerdos comerciales que negocia el bloque suramericano.

Uno de esos acuerdos, con la Unión Europea, debería de firmarse el próximo enero en Paraguay, después de que los europeos aplazaron la firma, que estaba prevista para este sábado, debido a divergencias internas.

Peña también desea promover proyectos concretos de integración regional, en especial una hidrovía y el corredor de integración vial que conectará Brasil con el océano Pacífico.

En la cumbre de Foz de Iguazú participaron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; y el de Panamá, José Raúl Mulino, en calidad de país asociado. EFE

mp-cm/cpy