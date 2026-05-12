Brasil promete demostrar a la UE que su carne cumple con la normativa para evitar el veto

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São Paulo, 12 may (EFE).- El Gobierno brasileño y las empresas cárnicas recibieron con «sorpresa» la decisión de la Unión Europea (UE) de excluir al país suramericano de la lista de países autorizados para vender carne y alimentos de origen animal al bloque y adelantaron que ya trabajan para evitar el veto.

El veto a la carne brasileña será efectivo a partir del próximo 3 de septiembre y fue aprobado en una votación del Comité Permanente para Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la Comisión Europea, que actualizó la lista de países con permiso para vender a los Veintisiete.

La exclusión de Brasil de esa lista se debe a que incumple unas nuevas exigencias regulatorias sobre el uso de antimicrobianos en la producción animal.

El Gobierno brasileño afirmó en un comunicado que «tomará prontamente todas las medidas necesarias para revertir esa decisión» y garantizar que no se interrumpe el flujo de exportaciones de carne, pollo, huevos y otros productos de origen animal, que según datos oficiales, ronda los 1.800 millones de dólares anuales.

El jefe de la delegación brasileña ante la UE, Pedro Miguel da Costa e Silva, ya ha concertado una cita para este miércoles con las autoridades sanitarias del bloque europeo para pedir aclaraciones, según un comunicado de la Cancillería brasileña.

La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) afirmó en un comunicado que el país «cumple íntegramente todos los requisitos de la Unión Europea, incluso en lo que respecta a la normativa sobre antimicrobianos».

La patronal de las cárnicas resaltó que Brasil cuenta con «sólidas estructuras sanitarias» y de control de la producción, con «estrictos» protocolos de trazabilidad, seguimiento veterinario y «uso responsable de medicamentos», en consonancia con las referencias internacionales en materia de salud animal y seguridad alimentaria.

La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) aclaró que la suspensión de las exportaciones solo se producirá en caso de que no se presenten, antes de la fecha establecida, las garantías y adaptaciones exigidas por las autoridades europeas, por lo que espera evitar que se interrumpan las exportaciones.

La decisión europea se produce doce días después de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. EFE

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