Brasil se dice optimista frente a la propuesta de Trump para Gaza

Brasilia, 1 oct (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, declaró este miércoles que ha recibido con «optimismo» la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza e hizo votos para que sea aceptada por «todas las partes» implicadas en el conflicto.

«Brasil está acompañando» el proceso, pero «el objetivo del plan es justamente lo que hemos defendido desde el inicio: liberación de rehenes, fin del conflicto, cese del fuego inmediato, reconstrucción de Gaza, respeto a los derechos humanos y ayuda humanitaria», dijo Vieira en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

El plan, de veinte puntos, fue anunciado por Trump el pasado lunes en Washington, junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Entre otras propuestas para Gaza, el plan incluye precisamente un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

«Sin duda, Brasil aplaude en principio esa iniciativa y hace votos para que sea aceptada por todas las partes», declaró Vieira.

Aún así, el canciller volvió a ser crítico con Israel y reiteró la condena del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a lo que calificó de «masacre de la población civil de Gaza después del ataque terrorista del grupo Hamás en octubre de 2023».

Viera subrayó la «enorme preocupación» de Brasil con la «crisis humanitaria y alimentaria» que sufre la población palestina y volvió a lamentar las decenas de miles de víctimas civiles que ha dejado la respuesta militar de Israel, sobre las cuales afirmó que «en gran parte han sido mujeres y niños indefensos». EFE

