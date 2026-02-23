Brasil y Seúl elevan su relación a asociación estratégica para potenciar su cooperación

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de Lula)

Seúl, 23 feb (EFE).- Corea del Sur y Brasil acordaron este lunes elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, tras la cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

«Hemos decidido elevar nuestra relación bilateral a una ‘asociación estratégica'», afirmó Lee al referirse a la declaración conjunta en una conferencia de prensa posterior al encuentro. Previamente sostenían una asociación de cooperación integral.

El mandatario surcoreano explicó que el ‘Plan de acción cuatrienal Corea del Sur–Brasil’ adoptado este lunes servirá como hoja de ruta integral en ámbitos como política, economía, cooperación práctica e intercambios entre ciudadanos.

Entre los principales resultados de sus conversaciones destacó el impulso a la reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, que se encuentran estancadas desde 2018, así como la firma de diez memorandos de entendimiento en sectores como pymes, salud, agricultura, espacio, defensa y aviación.

En materia económica, coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa y respaldaron la pronta reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur.

Entre sus acuerdos se encuentra el plan de creación de un comité económico y comercial de alto nivel copresidido por las cancillerías y los ministerios de Industria de ambos países, con el objetivo de impulsar la cooperación en comercio, inversión, agricultura, energía, economía digital e inteligencia artificial, según un comunicado sobre los Memorándum de Entendimiento (MdE) proporcionado por la presidencia surcoreana.

Lee destacó que el acuerdo de cooperación regulatoria en salud permitirá que los cosméticos surcoreanos, actualmente populares en Brasil, lleguen a un mayor número de consumidores.

En agricultura, se suscribieron tres acuerdos enfocados en seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de la cooperación en tecnologías agrícolas de próxima generación, con miras a un desarrollo sostenible de las economías rurales.

El presidente surcoreano recordó el intento de lanzamiento del cohete comercial surcoreano Hanbit-Nano en el Centro Espacial de Alcántara en diciembre y expresó su expectativa de que tenga éxito en el futuro, al tiempo que subrayó la cooperación en cadenas de suministro aeronáuticas y la aspiración de avanzar hacia el codesarrollo de aeronaves civiles de nueva generación.

Lee también dijo que ambos países también impulsarán el intercambio estudiantil, la enseñanza del coreano en Brasil y la coproducción audiovisual.

Por su parte, Lula recordó que Brasil alberga la mayor comunidad de origen coreano en América Latina, con cerca de cincuenta mil personas. También señaló que el K-pop, las telenovelas y la cocina de Corea del Sur tienen millones de consumidores en Brasil.

Brasil es el principal socio comercial de Corea del Sur en América del Sur, mientras, según el presidente brasileño, Seúl es el cuarto socio comercial del país sudamericano en Asia.

«La transición energética abre nuevas oportunidades de complementariedad productiva. Las cadenas de minerales críticos ofrecen amplias posibilidades de agregación de valor. Hay espacio para cooperación en alta tecnología, como semiconductores e inteligencia artificial», dijo Lula sobre las áreas de oportunidad.

El líder brasileño dijo que comunicó a Lee «que la conclusión de los procedimientos sanitarios para exportar carne bovina brasileña podrá beneficiar a los consumidores surcoreanos».

Lula también valoró la firmeza y resiliencia de ambas democracias ante los recientes intentos de golpe de Estado que sufrieron ambos países, en referencia a las acciones de sus predecesores respectivos Jair Bolsonaro y Yoon Suk-yeol.

El presidente de Brasil asistirá a un foro empresarial por la tarde y partirá de Corea del Sur el martes. EFE

rvb/mra/alf

(foto)(vídeo)