Británicos protestan contra la presencia del vicepresidente de EEUU en Inglaterra

Decenas de activistas se manifestaron el martes contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en una región rural del suroeste de Inglaterra, donde pasa sus vacaciones con su familia.

Unas sesenta personas se reunieron en la localidad de Charlbury, en la región de los Cotswolds, con pancartas en las que se leía «¡Váyase a casa!», «No es bienvenido» y «¡Lárguese!».

La policía británica y los servicios de seguridad estadounidenses estaban presentes en las carreteras, normalmente tranquilas, que conducen a la localidad vecina donde se aloja el vicepresidente, bloqueando algunas carreteras y caminos en esta zona rural muy apreciada por los turistas.

«Los habitantes de los Cotswolds están aquí hoy para decirle a JD Vance que no es bienvenido», declaró Jake Atkinson, de la coalición Stop Trump, a AFP durante la concentración. 

Más temprano, una camioneta negra con una imagen del vicepresidente, retocada para que pareciera hinchado y calvo, recorrió las sinuosas calles de la ciudad.

«Queríamos darle la misma bienvenida que él le dio a (Volodimir) Zelenski en la Casa Blanca», declaró Lou Johnson, un vecino de Charlbury de 75 años. 

JD Vance comenzó sus vacaciones en Reino Unido la semana pasada reuniéndose con el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, quien le recibió en su residencia de Chevening, en Kent, al sureste de Londres.

