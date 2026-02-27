Bruno Mars declara su amor por el amor en ‘The Romantic’

4 minutos

Héctor Pereira

Bangkok, 27 feb (EFE).- Un Bruno Mars embelesado por el amor canta las nueve canciones de ‘The Romantic’, el nuevo álbum del estadounidense que exhibe en algunos temas sus raíces latinas y sale al mercado este viernes, casi dos meses antes de una gira mundial en la que se embarcará impulsado por éxitos como ‘APT’ y ‘Die With a Smile’.

El autoproclamado ‘Aura Lord’ estrena material discográfico tras una década de ’24K Magic’, su último álbum en solitario, y cinco años después de ‘An Evening With Silk Sonic’, el trabajo a dúo con el estadounidense Anderson Paak, con el que cosechó premios aunque sin alcanzar los niveles de popularidad de éxitos anteriores.

Ahora, con 40 años, Mars vuelve a pararse frente al micrófono para cantar las estrofas de un enamorado, como lo hiciera con ‘Just the Way You Are’ en 2010, solo que un poco más maduro pero con el mismo espíritu ‘soul’ que le caracteriza.

Con invitaciones a bailar, a hacer el amor, a la reconciliación y a evitar las peleas, el artista retrata en el álbum distintos momentos de la vida en pareja, y quien le escucha se convierte en testigo de sus conversaciones musicales con ese ‘baby’ que menciona en todas las canciones y a quien dedica cada estribillo.

Un poeta empedernido

Un sonido de trompetas similar al de un mariachi abre las confesiones de Mars en ‘Risk It All’, una suerte de serenata suave en la que establece el tono su apuesta: lo arriesgará todo por ese amor que quiere asegurar.

Acto seguido, ‘Cha Cha Cha’ es la primera invitación a la pista de baile, igual que ‘I Just Might’, el sencillo promocional incluido en el álbum y con el que el cantante de orígenes puertorriqueños se presentó en la ceremonia de Los Grammys este mes.

En ese tema, cuyo vídeo fue lanzado en enero, trae de vuelta al Bruno bailarín, que sigue siendo un romántico mientras se mueve con gracia y le pide al DJ que colabore con la música porque ha habido un flechazo en medio de la fiesta.

La canción, que muestra el único material audiovisual hasta ahora en el álbum de estudio ‘The Romantic’, mantiene la estética vintage y funky que Mars personifica desde hace años con un delgado bigote y que lo consagraron antes con vídeos musicales que rompieron récords como el de ‘Uptown Funk’ junto a Mark Ronson.

También bajo un halo de reminiscencias entran en su nuevo trabajo temas como ‘God Was Showing Off’ y ‘Why You Wanna Fight?’, que se convierte en una versión moderna del pacifista lema «Haz el amor y no la guerra».

Siempre romántico

Bruno repite la fórmula de mantener un pie debajo del piano y otro en la pista de baile durante todo el álbum, en el que canta como lo ha hecho desde que irrumpió en la escena musical; imprimiendo tanta energía en su voz como si fuera la última vez frente a un micrófono.

Con ese ímpetu, ‘On My Soul’ acelera la apuesta amorosa durante casi tres minutos y pasa a ‘Something Serious’, donde el estadounidense ratifica la firmeza de sus intenciones románticas en un ambiente festivo.

Superada la estridencia, reaparece el hombre que da serenatas en ‘Nothing Left’ y desgarra su corazón frente a quien ama para decirle que algo tiene que cambiar, que hay mucho en juego pero que las relaciones son una calle de doble vía en la que hace falta reciprocidad.

Al final, cuando parece que el desconsuelo será la nota de cierre, ‘Dance With Me’ llega como un bálsamo de reconciliación, una melodía esperanzada con la que el cantante espera bailar y enamorarse otra vez.

Tan romántico es Bruno Mars, que encabezó su «propio programa de radio» este viernes a través de I Heart Radio, transmitido por TikTok, para presentar su nuevo álbum.

‘The Romantic’, que era hasta ahora una portada sencilla y en blanco y negro, encierra toda la fuerza del soul y el funk en las canciones de este poeta que arrancará el 10 de abril en Las Vegas una gira mundial con la que llegará a Madrid el 10 de julio. EFE

