Bruselas aprueba la alianza entre la brasileña Suzano y la empresa propietaria de Kleenex

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Bruselas, 11 may (EFE).- La Comisión Europea aprobó este lunes la alianza entre la brasileña Suzano, líder mundial en celulosa de eucalipto, y la multinacional estadounidense Kimberly-Clark, propietaria de marcas como Kleenex, para crear una empresa conjunta en el sector del papel tisú, según ha informado la institución en un comunicado.

La operación, que ha sido avalada sin condiciones por las autoridades comunitarias, tiene por objeto crear una ‘joint venture’ global en ese sector valorada en 3.400 millones de dólares (2.884 millones de euros), como informaron las compañías en junio del pasado año.

La investigación del Ejecutivo comunitario se centró en la relación vertical de las actividades de las dos partes implicadas y, en concreto, en el impacto de la transacción en el suministro de celulosa kraft blanqueada de eucalipto (BEKP, en inglés), un componente principal para la producción de papel tisú que Suzano provee a escala global.

Bruselas concluyó que «la transacción no reducirá significativamente la competencia en el mercado interior» tras reunir evidencias suficientes en esta dirección en sus contactos con terceras compañías y otros participantes del mercado.

En particular, considera que los productores de papel tisú en Europa «seguirán teniendo acceso a un suministro suficiente de BEKP a pesar de la posición de Suzano como proveedor líder» tanto a nivel internacional como en el Espacio Económico Europeo (EEE), donde la firma cuenta con una cuota de mercado «moderada» y compite con un «número importante de proveedores creíbles alternativos».

El mercado de este componente, continúa la Comisión, es «grande, diverso y bien suministrado», lo que garantiza que los productores europeos de papel tisú seguirían obteniendo BEKP «incluso si Suzano restringiese el suministro o endureciese las condiciones» a sus clientes.

En la misma línea, Bruselas señaló que los productores europeos de papel tisú trabajan con «múltiples proveedores» de BEKP y no se enfrentan a «barreras significativas» para cambiar de proveedor, al tiempo que la empresa conjunta creada en esta operación «no estará en posición ni tendrá incentivos comerciales para restringir a otros productores de papel tisú su acceso a BEKP».

Suzano invertirá 1.734 millones de dólares por el 51 % de la nueva sociedad que, con 22 fábricas y 9.000 empleados en 14 países, será la octava mayor productora mundial de papel tisú, según un comunicado divulgado en junio de 2025 por la papelera brasileña.

La nueva empresa, con sede en Países Bajos, gestionará la producción, comercialización y distribución de productos de consumo y profesionales, como papel higiénico, toallas y pañuelos, con marcas globales como Kleenex, Scott y WypAll.

La asociación de riesgo compartido, cuyos activos generaron ingresos por 3.300 millones de dólares en 2024, tendrá una capacidad anual para producir un millón de toneladas de papel y presencia en más de 70 países.

Entre los activos controlados por la nueva compañía figuran fábricas en Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, España, Israel, Sudáfrica, Australia, Malasia, Tailandia, Taiwán, Perú, El Salvador y Colombia. EFE

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