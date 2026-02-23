Bruselas autoriza a Grecia a destinar 77 millones a la remodelación del Estadio Olímpico

Bruselas, 23 feb (EFE).- La Comisión Europea dio este lunes luz verde a Grecia para destinar 77 millones de euros en ayudas públicas procedentes del fondo de recuperación a la remodelación y modernización del Estadio Olímpico de Atenas, según informó la institución en un comunicado.

Las obras están previstas para remodelar la estructura del estadio y mejorar el rendimiento energético del mismo, así como para abordar «deficiencias graves» localizadas en el techo de acero y en los sistemas electromecánicos y de iluminación.

El Ejecutivo comunitario destacó que, una vez finalizadas las obras, el estadio «seguirá sirviendo como infraestructura pública multifuncional para albergar eventos deportivos nacionales e internacionales, además de actividades culturales y de otros ámbitos».

Las autoridades comunitarias aprobaron la financiación pública del proyecto tras concluir que es «adecuada y necesaria» para asegurar una actividad «segura» en una infraestructura «importante» de interés público, a la luz de «una laguna estructural de financiación y la ausencia de una financiación privada viable».

Al mismo tiempo, Bruselas ha determinado que esta ayuda pública es proporcionada y «limitada a lo necesario» para lograr los objetivos del proyecto, mientras que los posibles efectos perjudiciales sobre la competencia son «limitados».

Por otro lado, la Comisión Europea ha autorizado también a Chipre la financiación con 44,5 millones de euros de la construcción del nuevo estadio de fútbol Limassol, cuyas obras culminaron en 2022,y su uso en condiciones preferenciales por tres clubes.

El nuevo estadio sustituye a uno anterior, que no cumplía con los estándares técnicos y de seguridad y no podía ser remodelado para albergar competiciones internacionales.

En concreto, Bruselas ha dado luz verde a la ayuda concedida a la Organización Chipriota de Deportes (CSO, en inglés), que gestiona el nuevo estadio como propietaria del mismo, y las licencias que dicha organización ha acordado con tres clubes de fútbol (Apollon Limassol, AEL Limassol and Aris Limassol) para que jueguen en el estadio sus partidos como locales a cambio de una tasa anual por debajo del precio de mercado.

El Ejecutivo justificó su decisión con el argumento de que el nuevo estadio representa una infraestructura «moderna y segura» para el fútbol profesional y para organizar eventos educativos o culturales de interés público.

Al igual que en el caso griego, Bruselas considera que las medidas son «adecuadas» para lograr el objetivo perseguido, «necesarias» ante la falta de inversiones privadas y «proporcionadas» en cuanto a que están limitadas a las metas del proyecto. EFE

