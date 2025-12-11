Bruselas autoriza la empresa conjunta entre ACS y GIP para desarrollar centros de datos

Bruselas, 11 dic (EFE).- La Comisión Europea aprobó este jueves la creación de una empresa conjunta entre la española ACS y Global Infrastructure Partners (GIP), del fondo estadounidense BlackRock, destinada a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de centros de datos.

El Ejecutivo comunitario ha concluido, tras analizar la fusión con su proceso simplificado, que esta no generaría problemas de competencia, dado que la posición de mercado combinada de ambas compañías que resultará de la transacción será limitada, según explicaron las autoridades comunitarias en un comunicado.

El grupo español traspasará a la empresa conjunta activos para el desarrollo de 1,7 GW de centros de datos por 2.000 millones de euros, según trasladó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 14 de noviembre.

Se estima que la transferencia le generará una plusvalía antes de impuestos de aproximadamente 100 millones (neta de previsiones y gastos de transacción y teniendo en cuenta únicamente el precio al contado).

De esta forma, GIP se une a la española para lanzar una plataforma global de desarrollo de centros de datos con una cartera inicial de 1,7 GW de activos de ACS en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Australia. EFE

