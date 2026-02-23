Bruselas busca «claridad» de EEUU esta semana para que el PE vote pacto comercial en marzo

Bruselas, 23 feb (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, expresó este lunes su confianza en que Estados Unidos. aporte «claridad» esta semana sobre el futuro del pacto comercial entre Bruselas y Washington tras la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que ha declarado ilegales los aranceles del presidente Donald Trump.

Sefcovic espera que el Gobierno estadounidense aclare en los próximos días si va a seguir cumpliendo el trato para que la Eurocámara, que hoy paralizó la ratificación del acuerdo, tenga la información suficiente para dar su visto bueno en marzo, como estaba previsto antes de la sentencia.

«Los eurodiputados quieren más claridad y esperamos obtener algunos elementos aclaratorios de parte de nuestros socios estadounidenses en el curso de esta semana», dijo Sefcovic a la salida de la reunión de la comisión de Comercio en la que se ha puesto en pausa la ratificación del acuerdo.

Los negociadores del Parlamento Europeo para este acuerdo pausaron su trámite por la incertidumbre que ha generado la sentencia y hasta que Washington aclare las implicaciones que tiene para el bloque comunitario y el acuerdo que vincula a ambos, una información que Sefcovic espera recibir en una nueva reunión con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick.

Sefcovic volverá a reunirse con los eurodiputados responsables del ‘dossier’ la próxima semana con el objetivo de que el acuerdo que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos firmaron el pasado verano en Escocia para frenar la escalada arancelaria pueda todavía ratificarse en el pleno del próximo mes de marzo, como estaba previsto.

«Esta es una situación completamente nueva para EE.UU. y por tanto les hemos dicho que para nosotros lo más importante es la claridad sobre cómo se respetaría nuestro acuerdo y cómo se aplicaría nuestro arancel máximo del 15 %, porque un acuerdo es un acuerdo. Tenemos que respetarlo, y este es el mensaje también a los colegas del Parlamento Europeo», añadió.

Sefcovic recalcó que ya ha tenido una llamada y una videollamada con el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, y que están buscando «un hueco» para hacer lo propio con Lutnick.

«Estoy seguro de que estaremos en contacto permanente hasta el final de la semana», dijo el comisario. EFE

