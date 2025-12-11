Bruselas da a España un ultimátum de dos meses para cumplir con una sentencia del TJUE

1 minuto

Bruselas, 11 dic (EFE).- La Comisión Europa dio este jueves un ultimátum de dos meses a España para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que le obliga a compensar a los individuos que se hayan visto afectados por las normas nacionales que violen las de la Unión Europea.

De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría volver a llevar a España ante la justicia europea, que podría obligarle a pagar una multa periódica si considera que no ha respetado la sentencia que dictó en el mes de junio 2022.

La responsabilidad del Estado es un principio fundamental del Derecho de la UE que establece la indemnización por los daños y perjuicios causados ​​a los particulares por el legislador a causa de infracciones del Derecho de la Unión, recordó en un comunicado la Comisión, sobre un caso que se remonta a 2015.

Bruselas recibió ese año denuncias sobre las leyes españolas y en 2019 decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, por considerar que la legislación nacional no respetaba ese principio.

España tiene ahora dos meses para responder a la carta que hoy le envió la Comisión pidiéndole que aplique la sentencia y, si no lo hace o Bruselas no está satisfecha con la respuesta, podrá volver a llevarla ante la Justicia europea. EFE

