Bruselas defiende mantener la prohibición a coches con CO2 en 2035 porque da «certidumbre»

Estrasburgo (Francia), 8 oct (EFE).- El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, reafirmó hoy el compromiso de mantener para 2035 la prohibición de coches y furgonetas nuevas que emitan CO2 porque ofrece «certidumbre» a fabricantes e inversores y facilita una «transición justa» hacia una economía descarbonizada.

«Somos pragmáticos (…). Un marco claro con un objetivo claro para 2035 brinda certidumbre a los fabricantes e inversores y para facilitar una transición justa», dijo Hoekstra en un debate sobre el futuro de la automoción en el Parlamento Europeo.

El democristiano neerlandés se mostró reacio a «cambiar el por qué y lo que hacemos», después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, dijera el pasado lunes que desea el levantamiento de la prohibición prevista por la Unión Europea en 2035 de la venta de vehículos con motor de combustión que emitan CO2, a causa de las dificultades actuales de la industria automotriz y sumándose a la posición de Italia.

«Hace falta más inversión», reconoció Hokstra, quien recordó que hay una revisión legislativa para la automoción prevista para «finales de año» y actualmente hay abierta una consulta pública.

De cara a esa evaluación, la Comisión «seguirá comprometida con el principio de neutralidad tecnológica», es decir, que no se prohíbe como tal el motor de combustión ni ningún otro, sino que se veta que los vehículos nuevos emitan CO2.

Además, también este año, el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta legislativa para impulsar los coches eléctricos en las flotas de coches de empresa. EFE

