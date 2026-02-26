Bruselas descarta un fondo UE para el aborto pero sugiere recurrir a otros ya existentes

1 minuto

Bruselas, 26 feb (EFE).- La Comisión Europea descartó este jueves un fondo específico para ayudar a abortar a mujeres de países donde es ilegal hacerlo y sugirió que los Estados miembros que quieran ayudarlas lo hagan a través del Fondo Social Europeo para «mejorar un acceso igualitario a servicios de salud legalmente disponibles y asequibles».

Esta es la respuesta de Bruselas a la iniciativa ciudadana europea «My Voice, My Choice» (Mi voz, mi decisión), que había reunido más de un millón de firmas en toda la Unión Europea, así como el apoyo del Parlamento Europeo, para reclamar un fondo específico que ayudase a las mujeres de países europeos donde abortar es ilegal o muy difícil en la práctica.

«Los Estados miembros pueden, si así lo desean, usar el Fondo Social Europeo + para mejorar el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluyendo un aborto seguro. Por eso, la Comisión considera que no es necesario hacer una propuesta para un acto legal que establezca un nuevo fondo como se solicitaba», explica el Ejecutivo comunitario en su respuesta. EFE

