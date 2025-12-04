Bruselas estudia regular el uso de algoritmos e Inteligencia Artificial en el trabajo

3 minutos

Bruselas, 4 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) contempla regular el uso de algoritmos e Inteligencia Artificial (AI) en el lugar de trabajo en su futura Ley de Empleo de Calidad, que presentará en 2026.

El Ejecutivo comunitario abrió este jueves la consulta con sindicatos y patronales de una normativa que también podría legislar sobre las subcontratas con el fin de evitar abusos, la protección de la salud ante el auge del teletrabajo o para mejorar el cumplimiento de las reglas que ya existen en aras de evitar «problemas persistentes» como el trabajo no declarado.

El objetivo, explicó la vicepresidenta de la CE Roxana Minzatu, es triple: crear y mantener puestos de empleo en Europa, modernizar el trabajo y asegurar la protección de los trabajadores.

En este sentido, avanzó que Bruselas estudia regular es el uso de algoritmos e IA en la gestión del trabajo, en particular aspectos como la transparencia o los «límites éticos» y la «proporcionalidad» cuando estos se utilizan, por ejemplo, para vigilar automáticamente a los trabajadores.

También sobre el nivel de implicación humana en su uso o su impacto en las negociaciones colectivas, áreas actualmente no cubiertas por las normativas con que ya cuenta la Unión Europea (UE) en la materia, como la Ley de IA.

«Por un lado queremos impulsar la adopción de la inteligencia artificial en Europa, que contribuye a la productividad y la agilidad, pero por otro lado tenemos que crear un entorno fiable para su adopción, en el que trabajadores y empresas de todos los sectores tengan confianza», dijo Minzatu.

«Esto requiere que nos planteemos tener una mínima protección para los trabajadores», añadió la comisaria.

Precisamente la Eurocámara instó el mes pasado a la CE a regular el uso de algoritmos e IA en el trabajo y reclamó, en particular, que sus decisiones estén siempre supervisadas por humanos y que existan medidas de transparencia para que los trabajadores conozcan cómo influye esta tecnología en áreas como la distribución de tareas o la remuneración.

También pidieron que se proteja la privacidad de los empleados, prohibiendo el acceso a datos sobre su estado psicológico y sobre sus actividades y geolocalización fuera del trabajo, así como a sus comunicaciones privadas y los datos ligados a negociaciones colectivas.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario quiere también luchar contra la explotación laboral y el «dumping social», en particular en aquellos casos donde las empresas utilizan «largas cadenas de subcontratas» o desplazan al extranjero a sus trabajadores, fenómenos que se dan particularmente en los sectores de la construcción y el transporte.

«Estudiaremos cómo hacer cumplir mejor las normas, más transparencia y sistemas de responsabilidad para los empleadores, porque las subcontratas no deben debilitar o eliminar los estándares sociales europeos», subrayó la comisaria.

Bruselas contempla asimismo actualizar las reglas de salud laboral en un contexto en el que la tasa de europeos que teletrabajan se ha duplicado desde 2019, hasta el 20,3 % en 2025, lo que «ha aumentado los riesgos psicosociales y ergonómicos».

Un 29 % de los trabajadores en Europa asegura sentir estrés, ansiedad o depresión provocada o empeorada por su trabajo, por encima del 27 % registrado en 2022, recordó la Comisión.

En este sentido, la nueva consulta complementará la que el Ejecutivo comunitario llevó a cabo entre julio y octubre sobre el derecho a desconectar y unas condiciones justas para el teletrabajo, también con vistas a legislar este aspecto. EFE

