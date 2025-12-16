Bruselas impulsa un pequeño coche eléctrico europeo asequible para las clases medias

Bruselas, 16 dic (EFE).- La Comisión Europea presentó este martes una propuesta para impulsar la creación de una nueva subcategoría de pequeños coches eléctricos europeos que gozarán de bonificaciones como permisos de aparcamiento, exenciones en peajes y tarifas de carga reducidas.

«Hemos creado las condiciones regulatorias para que su producción sea más sencilla, menos costosa y más competitiva en Europa», resumió en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné.

La nueva subcategoría abarcará a los vehículos de menos de 4,20 metros. Adopta el nombre de M1e, aunque informalmente se la conoce como «la Sejournette», en referencia al vicepresidente comunitario.

Para abaratar la producción, la Comisión se compromete a «reducir al máximo la introducción de nuevas obligaciones regulatorias durante diez años», en particular en materia de sostenibilidad y seguridad.

«Estos vehículos se beneficiarán de un superbonus en el cálculo de las emisiones de CO2 de los fabricantes si son ‘Made in Europe'», agregó Séjourné.

Cuando es un coche pequeño fabricado en la UE, su contribución -cero emisiones por definición – se contabilizará con un factor de 1,3 en el cálculo medio de la flota del fabricante, mediante un sistema de «suprecréditos».

Esto facilitará que los constructores puedan cumplir con el objetivo general, explicaron fuentes europeas sobre una propuesta que aún tendrán que negociar el Parlamento Europeo y los Estados miembros (el Consejo de la UE).

Bruselas también propondrá a los países de la UE que acuerden a estos vehículos «ventajas concretas» y la Comisión recomienda, en concreto, que se apliquen bonificaciones a la compra, programas de retirada de vehículos antiguos, condiciones de estacionamiento favorables, exenciones o reducciones de peajes, y recarga a tarifa reducida.

La iniciativa, que agrada a fabricantes de turismos de gama media como Renault y Stellantis pero menos a los de gama alta como BMW o Mercedes, que temen una fragmentación regulatoria, busca acercar el vehículo eléctrico a las clases medias.

Junto a los objetivos de coches verdes en las flotas de empresa, impulsar los pequeños «cero emisiones» es una fórmula para impulsar las ventas de eléctricos, que no progresan al ritmo esperado.

Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA), los coches eléctricos representaban en junio de 2025 solo el 15,6 % de las nuevas matriculaciones en la Unión Europea, ligeramente por encima del 12,5 % registrado un año antes pero por debajo del 37,8 % de los diésel y gasolina.

Fue la presidenta la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien lanzó la idea de crear esa nueva categoría de coches, durante su discurso de inicio del curso político el pasado septiembre.

«Millones de europeos quieren comprar automóviles europeos a precios asequibles. Por lo tanto, debemos invertir también en vehículos pequeños y asequibles. Tanto para el mercado europeo como para satisfacer el aumento de la demanda mundial», declaró Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

La democristiana alemana dijo estar convencida de que «Europa debería tener su propio coche eléctrico o ‘e-coch'», con la «e» de ecológico, económico y europeo, apuntó.

«No podemos dejar que China y otros países conquisten este mercado. Con independencia de todo lo demás, el futuro está en lo eléctrico. Y Europa formará parte de ese futuro», aseguró entonces. EFE

