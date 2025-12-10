Bruselas investiga la compra de operadora del Puerto de Barcelona por MSC y Hutchinson

1 minuto

Bruselas, 10 dic (EFE).- La Comisión Europea abrió este miércoles una investigación en profundidad para determinar si la adquisición del control conjunto de TERCAT, que opera la terminal BEST del Puerto de Barcelona, por parte del grupo MSC y de Hutchinson Ports, infringiría las normas comunitarias de competencia.

El Ejecutivo comunitario teme que la transacción pueda llevar a precios más altos o una reducción de la calidad de los servicios de la terminal de contenedores del Puerto de Barcelona, explicó la institución en un comunicado.

En junio pasado, el Puerto de Barcelona anunció que había dado luz verde a que Terminal Investments Limited Holding (TiL), empresa participada mayoritariamente por la naviera MSC, pueda adquirir el 50 % de la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, hasta ahora en manos únicamente de Terminal Catalunya SAU (TERCAT). EFE

lpc/rcf