Bruselas permite a Repsol y TotalEnergies fusionar negocios de gas y petróleo en R. Unido

1 minuto

Bruselas, 23 feb (EFE).- La Comisión Europea dio este lunes luz verde a la alianza de Repsol y HitecVision con TotalEnergies para fusionar sus negocios de exploración y producción de petróleo y gas en el mar del Reino Unido, según informó la institución en un comunicado.

Los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario concluyeron que la transacción «no plantea problemas de competencia, dada la limitada posición de mercado combinada de las compañías» implicadas en el acuerdo, que creará un operador líder en este sector con una producción prevista para 2026 superior a los 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

En un comunicado emitido en diciembre, Repsol detalló que la operación se realizará a través de la empresa NEO NEXT, actualmente en manos de Repsol y HitecVision, que cambiará de nombre por el de NEO NEXT+ para dar entrada a TotalEnergies, que adquirirá un 47,5 % de la nueva sociedad.

Una vez que se cierre definitivamente la transacción, HitecVision tendrá un 28,875 % de NEO NEXT+ y Repsol, un 23,625 %.

La Comisión Europea evaluó la transacción siguiendo el procedimiento simplificado de control de fusiones y concentraciones, que se utiliza en los casos menos problemáticos. EFE

asa/jaf/llb