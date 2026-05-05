Bruselas pide a Washington que cumpla su pacto y aplique ya a la UE un arancel del 15 %

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París, 5 may (EFE).- Los pactos están para ser cumplidos. Es lo que le dijo este martes en París el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar un gravamen del 25 % a los vehículos de la Unión Europea (UE).

Un mensaje que se sumaba al que ya desde esta mañana lanzaba desde Ereván la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen: «Un trato es un trato. Y tenemos un trato», según recalcó en rueda de prensa al término de la primera cumbre UE-Armenia, preparada -dijo- para «cualquier escenario».

En la hora y media que duró el encuentro, Sefcovic trasladó a Greer de primera mano el mensaje y pidió que el Gobierno estadounidense aplique «de inmediato» el arancel general del 15 % a los productos europeos que Bruselas y Washington sellaron en el Acuerdo Turnberry, firmado en julio de 2025 en un campo de golf escocés del propio Trump, según un portavoz de la CE.

El presidente estadounidense sacó de nuevo el viernes pasado la espada de Damocles del 25 % de aranceles a la importación de vehículos europeos, descontento porque el acuerdo está aún pendiente de ser ratificado por las instituciones europeas.

La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo tienen previsto celebrar este miércoles una reunión con el objetivo incierto de dar el visto bueno al pacto, de cuyo resultado Sefcovic tendrá ocasión de informar a Greer en los margenes de la reunión de ministros de Comercio del G7 que se celebra en París.

Un encuentro ministerial que se inició este martes, pero con intercambios informales, y en el que se debate sobre el exceso de capacidad industrial, los minerales críticos y los paquetes pequeños, pero se mantienen al margen de la agenda oficial las nuevas amenazas de aranceles estadounidenses a los vehículos europeos.

Desde Ereván, el presidente francés, Emmanuel Macron, intervino hoy también en el tira y afloja transatlántico. En su opinión, la UE debería «activar» sus instrumentos anticoerción en caso de que Washington imponga un arancel del 25 % a automóviles y camiones fabricados en UE, algo que consideró «amenazas de desestabilización» por parte de Trump.

El instrumento anticoerción de la UE es una herramienta comercial que le permitiría imponer aranceles a Estados Unidos, valorados en 93.000 millones de euros. Esa posibilidad estuvo sobre la mesa durante la crisis diplomática por el control de Groenlandia.

Escollo europeo

El Consejo (los países) y Parlamento Europeo tienen que ponerse de acuerdo ahora sobre las salvaguardas pedidas por la Eurocámara para paralizar la aplicación del pacto si llegan nuevas amenazas de aranceles, algo a lo que se opone un grupo de países liderados por Alemania, junto a la Comisión Europea, que quiere aplicar el pacto firmado por Von der Leyen y Trump.

En cambio, Francia, España, Finlandia y Luxemburgo están en sintonía con la postura del Parlamento Europeo.

Punto de vista estadounidense

A Greer hoy solo se le escuchó en París en un vídeo proyectado en un evento organizado por la federación empresarial francesa Medef con motivo de la ministerial del G7 de Comercio.

Tras recordar que Washington considera la política comercial «una política interna», enfatizó que «Estados Unidos actúa unilateralmente, pero también con socios dispuestos», sin haber ninguna mención al conflicto arancelario.

No obstante, Greer dijo la víspera que Trump «seguirá adelante» con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25 % a los autos y camiones fabricados en la UE, molesto porque los Veintisiete «acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EE.UU., pero no han hecho nada».

Se quejó también de que el proceso en el Parlamento Europeo «ha sido muy lento», con «una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo».

«Llegado a cierto punto y tras haber debatido este asunto con mis colegas europeos durante muchísimos meses, el presidente decidió que, si los europeos no están implementando el acuerdo en este momento, nosotros tampoco tenemos la obligación de implementarlo en su totalidad en la coyuntura actual», insistió Greer.

No está claro aún bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a los vehículos fabricados en la UE, después de que el Tribunal Supremo estadounidense le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado. EFE

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