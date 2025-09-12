Bruselas pide que no se repita la cancelación de un concierto de un músico israelí

Bruselas, 12 sep (EFE).- El comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha solicitado al coordinador de la UE para la lucha contra el antisemitismo que colabore con los organizadores del Festival de Gante, en el norte de Bélgica, para garantizar que no vuelva a cancelarse un concierto dirigido por un músico israelí.

«Estoy profundamente preocupado por la cancelación de la Filarmónica de Múnich y Lahav Shani en el Festival de Gante», aseguró el comisario en redes sociales

«He solicitado al Coordinador de la UE para la lucha contra el antisemitismo que colabore con las autoridades y los organizadores del festival para garantizar que esto no vuelva a ocurrir», añadió.

El Festival de Gante decidió cancelar un concierto de la Filarmónica de Múnich que iba a ser dirigido por el israelí Lahav Shani, debido a que también dirige la Orquesta Filarmónica de Israel, según informaron los organizadores.

«Lahav Shani se ha pronunciado varias veces en el pasado a favor de la paz y la reconciliación, pero a la vista de su puesto como director jefe de la Orquesta Filarmónica de Israel no podemos proporcionar suficiente claridad sobre su posición con respecto al régimen genocida de Tel Aviv», dijeron en un comunicado.

En el mismo subrayaron que decidieron no colaborar con «socios que no se distancien inequívocamente de estos principios», siguiendo el llamamiento del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Gante y el sector cultural de esta ciudad.

«Esta decisión ha causado una enorme consternación en Alemania y ha sido calificada de antisemita», declaró la oficina del primer ministro Bart De Wever, según la agencia Belga.

De Wever añadió que es «simplemente inconcebible que se exija a los artistas expresar sus opiniones por escrito», puesto que esto atenta contra la libertad artística y mancha la reputación de Flandes y del país.

Críticas y apoyos

La decisión ha sido criticada por el ministro de Asuntos Exteriores belga, el democristiano Maxime Prévot, y el presidente de la región de Flandes, Mathias Diependaele , de la formación nacionalista N-VA, mientras que ha recibido el apoyo de la ministra de Cultura de Flandes, Caroline Gennez, del partido socialista Vooruit.

«No repitamos amalgamas considerando que todo israelí o toda persona de confesión judía es por defecto alguien que respalda la política de (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu. No hay que mezclar entre la comunidad judía, los israelíes y la política de Netanyahu», dijo el ministro en declaraciones a la televisión pública belga RTBF.

Georges-Louis Bouchez, presidente del partido Movimiento Reformista, también reaccionó al incidente en redes sociales: «Es una vergüenza para nuestro país. ¿Vamos a preguntar a todos los belgas su postura sobre la colonización para saber si podemos producirlos según los criterios del ‘rectitud mental’? Esto es una política policial con tintes antisemitas. (…) La ministra Gennez debería dimitir por semejante actitud».

El Foro de organizaciones judías de Bélgica (FJO), el Centro de información y documentación judío (JID) y el Consejo Central Judío de Alemania condenaron la decisión del festival de música.

El Foro consideró que los motivos alegados por la organización del festival constituyen «un pretexto político que enmascara el antisemitismo y justifica la discriminación» y sostuvo que Shani fue excluido «por lo que es y no por lo que ha hecho».

«La exclusión sistemática de artistas en función de su origen es discriminatoria, moralmente inaceptable y crea un precedente peligroso», afirmó en un comunicado.

Una opinión que comparte el JID, que además pidió la dimisión de la ministra de Cultura de Flandes por su apoyo a la medida.

Tras las críticas recibidas, el director del Festival, Jan Van den Bossche, rechazó que la medida sea «antisemita» y recordó que el evento «ha recibido a músicos israelíes y judíos en el pasado», incluida la Orquesta Filarmónica de Israel, y lo volverá a hacer en el futuro, informó la agencia Belga.

También insistió en que la cancelación se debe exclusivamente al hecho de que Shani sea director de la Filarmónica de Israel, puesto que desconocen la postura de dicha orquesta respecto al conflicto.

El concierto estaba previsto para el 18 de septiembre en la catedral de Gante con un repertorio de Wagner, Schubert y Beethoven. EFE

