Bruselas propone acelerar interconexiones y quintuplicar los fondos europeos para redes

5 minutos

Bruselas, 10 dic (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles un paquete legislativo para reforzar las redes eléctricas y de hidrógeno de la Unión Europea, integrar mejor las islas energéticas como la península Ibérica en el sistema comunitario y a ahorrar miles de millones de euros en importaciones de combustibles fósiles.

«Necesitamos una red de cables, tuberías e infraestructuras energéticas moderna, plenamente interconectada y capaz de permitir que la energía limpia, asequible y producida en Europa fluya libre y de forma segura a cada rincón de nuestra Unión», declaró el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

Bruselas plantea acortar los plazos para obtener permisos para el desarrollo de proyectos renovables, impulsar las interconexiones y multiplicar por cinco los fondos comunitarios destinados a redes energéticas en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, para llegar hasta los 30.000 millones de euros.

Interconexiones ibéricas

Dos de las ocho «autopistas energéticas» que identifica la Comisión como «cuellos de botella» que hay que desatascar para reforzar la integración del mercado europeo afectan a España. Se trata de las conexiones eléctricas planificadas a través de los Pirineos y del futuro corredor del hidrógeno que llegará a Alemania.

Los nexos eléctricos son infraestructuras de alta tensión por el Pirineo a través de Navarra y de Aragón, destinados a elevar de forma sustancial la capacidad de intercambio entre España y Francia y a reducir la histórica infraconexión de la península Ibérica, que sigue muy por debajo del objetivo europeo del 15 % fijado para 2030.

«Existe una fuerte dimensión política, y por eso es importante que estos grupos de alto nivel también se reúnan a nivel político, y que los proyectos de los que hablamos cuenten con el máximo respaldo político desde esta institución», indicaron fuentes europeas sobre la presión que la Comisión puede ejercer para que Francia desbloquee el desarrollo de las infraestructuras.

Otro de los ocho proyectos que la Comisión quiere reforzar es el Corredor del Hidrógeno del Suroeste, que busca conectar Portugal, España, Francia y Alemania con tuberías para el transporte de hidrógeno verde y que abarcaría el hidroducto H2Med que conectará Barcelona con Marsella.

El Ejecutivo tutelará el avance de esa infraestructura, que también tratará de la misma forma los corredores de hidrógeno hacia Europa central y varias conexiones clave en el Báltico, los Balcanes y Chipre.

La hoja de ruta no menciona el proyecto del golfo de Vizcaya porque ya goza de un trato preferente al estar catalogado como Proyecto de Interés Común.

Acciones concretas

Según los cálculos de Bruselas, la UE precisará 1,2 billones de euros de inversión en redes eléctricas hasta 2040 -con 730.000 para distribución- y otros 240.000 millones para redes de hidrógeno y movilizar esas inversiones ayudará a corregir el desequilibrio que supone que Estados Unidos y China paguen por la energía que consumen entre dos y tres veces menos que la Unión Europea.

El paquete legislativo, que incluye la revisión de normativas como el reglamento de redes transeuropeas (TEN-E) y añade una nueva directiva para agilizar los permisos de infraestructuras, se relaciona en parte con un paquete de simplificación medioambiental y aceleración de permisos presentado también este miércoles.

La propuesta introduce por primera vez límites máximos para la tramitación y mecanismos de aprobación tácita si las autoridades no responden a tiempo, ya que actualmente esos procesos superan los cinco años.

El plan pretende avanzar hacia la independencia del bloque respecto a los combustibles fósiles importados, en un contexto en el que los combustibles fósiles representan el 70 % del consumo energético de la UE, con un coste de más de 315.000 millones de euros sólo en 2024.

«Esto expone a la UE a una fuerte volatilidad de precios y a riesgos geopolíticos», razona la Comisión.

Futuro presupuesto La Comisión es consciente del «insuficiente nivel de inversión», además de estar preparando una Estrategia de Inversiones en Energía Limpia, se compromete a proponer que se multipliquen por cinco los fondos comunitarios en el presupuesto de la UE para 2028-2034, que se empieza a negociar ahora, pasando de 5.840 millones de euros a 29.910 millones consagrados al Mecanismo Conectar Europa.

«El Paquete Europeo de Redes es más que una política: es nuestro compromiso con un futuro inclusivo, en el que todas las regiones de Europa se beneficien de la revolución energética: energía limpia más barata, menor dependencia de combustibles fósiles importados, seguridad en el suministro y protección frente a shocks de precios», resumió la vicepresidenta de la Comisión responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. EFE

