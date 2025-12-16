Bruselas quiere reducir un 25 % las muertes por enfermedades cardiovasculares en 2035

3 minutos

Estrasburgo (Francia), 16 dic (EFE).- La Comisión Europea quiere reducir un 25 % las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares en 2035, por lo que este martes presentó un plan con múltiples medidas como una actualización de la ley antitabaco en 2026 o acciones para reducir la ingesta de comida ultraprocesada.

Las enfermedades cardiovasculares -que incluyen ataques al corazón, insuficiencia cardiaca, ictus, o enfermedades congénitas del corazón- son la principal causa de muerte en la Unión Europea y se cobran cada año la vida de 1,7 millones de personas, señaló el comisario de Sanidad, Olivér Várhelyi, al presentar el plan.

Con uno de cada tres jóvenes con sobrepeso y obesidad y un 25 % de la población afectada por hipertensión, los factores de riesgo están en aumento y si no se hace nada para evitarlo «en 10 o 15 años tendremos una generación entera sujeta a problemas cardiovasculares», aseguró el comisario.

Una realidad que cuesta 282.000 millones de euros al año a la economía europea y aunque casi el 80 % de los problemas cardiovasculares se pueden prevenir con cambios en el estilo de vida, su prevención representa menos del 6 % del gasto total en atención médica en la UE, señaló el Ejecutivo comunitario.

Como medidas preventivas, Bruselas quiere que en 2035 al menos el 65 % de la población entre 25 y 64 años y al menos el 80 % de los de 65 en adelante se hagan un análisis al año para controlar los niveles de colesterol y los niveles de azúcar en la sangre.

Y que al menos el 75 % de los que tienen entre 25 y 64 años y el 90 % de los mayores de 65 acudan al médico para medirse la presión arterial.

El plan también contempla una revisión de la ley antitabaco en 2026 para lograr el objetivo ya declarado de que en 2040 menos de un 5 % de los adultos consuman tabaco.

Asimismo, Bruselas quiere reducir los problemas relacionados con los alimentos ultraprocesados con un alto contenido en grasa, azúcar y sal, aumentando la transparencia sobre la manipulación de este tipo de comida, así como proteger a los menores ante anuncios publicitarios que pueden promover estilos de vida poco saludables.

La Comisión también seguirá impulsando la vacunación como medida preventiva de las enfermedades cardiovasculares, promoviendo la inmunizacion de los grupos vulnerables y de alto riesgo contra la gripe, el Covid y otras enfermedades respiratorias.

Ley de biotecnología

El Ejecutivo comunitario presentó además una ley de biotecnología para impulsar a un sector en el que la UE está perdiendo la carrera global de los ensayos clínicos de tratamientos personalizados o terapias genéticas que, por ejemplo, ayuden a destruir células cancerígenas.

En los últimos diez años, la cuota global de ensayos clínicos comerciales se redujo en la UE del 22 % al 12 %, a lo que hay que sumar que las empresas europeas del sector solo acceden al 7 % del capital riesgo en todo el mundo.

Por eso, Bruselas reducirá los plazos de autorización de los ensayos clínicos multinacionales de 75 a 47 días si las autoridades no requieren información adicional para dar los permisos, si bien la propuesta requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE.

En su tarea de revisión de la legislación comunitaria, que va desde la medioambiental hasta la digital, la Comisión también simplificó hoy las normas para el desarrollo de dispositivos médicos, desde test de embarazo o de la gripe hasta equipos de imágenes avanzadas. EFE

