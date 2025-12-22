Bruselas recuerda que la «integridad territorial» de Dinamarca es «esencial para la UE»

2 minutos

(Actualiza con más declaraciones)

Bruselas, 22 dic (EFE).- La Comisión Europea reiteró este lunes que la preservación de la integridad territorial de Dinamarca es «esencial para la Unión Europea (UE)» ante el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, del nombramiento de un enviado especial para que Groenlandia, territorio autónomo danés, se convierta «en parte de EE.UU.».

«No me corresponde a mi comentar las decisiones de EE.UU., pero lo que puedo decir es que (…) preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras, es esencial para la UE», dijo Anouar El Anouni, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión en la rueda de prensa diaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvieron en un comunicado conjunto en sus redes sociales que la seguridad del Ártico «sigue siendo una prioridad para la UE» en la que buscan «trabajar con aliados y socios».

«La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional. Estos principios son esenciales no sólo para la Unión Europea, sino para las naciones de todo el mundo. Nos solidarizamos plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia», añadieron.

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, añadió en la red social X que cualquier cambio en el estatus de Groenlandia «es decisión exclusiva de groenlandeses y daneses».

«Esperamos que todos nuestros socios respeten su soberanía e integridad territorial y cumplan sus compromisos internacionales, consagrados, entre otros, en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado del Atlántico Norte», manifestó.

Trump nombró hoy como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio «en parte de EE.UU.».

«Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!», dijo Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

El pasado marzo el presidente estadounidense invitó al pueblo de Groenlandia a unirse a Estados Unidos, recalcando que Washington ansía incorporar la isla a su territorio por motivos de seguridad nacional y que conseguirá esa incorporación «de una forma u otra». EFE

mas/ajs