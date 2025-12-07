Bucarest elige hoy nuevo alcalde que sustituya al ahora presidente rumano Nicusor Dan

Bucarest, 7 dic (EFE).- Casi 1,8 millones de habitantes de Bucarest están llamados este domingo a elegir a un nuevo alcalde, que reemplace al anterior edil Nicusor Dan, desde mayo pasado presidente de Rumanía.

La alcaldía capitalina ha servido en el pasado como «trampolín político» para cargos a nivel nacional, tal y como hicieron el antiguo edil Traian Basescu, presidente rumano entre 2004 y 2014, o el propio Dan, elegido este año para un mandato de cinco años.

Desde la salida de Dan de la Alcaldía, un edil interino estuvo al frente del gobierno municipal de Bucarest, una de las capitales más grandes de la Unión Europea (UE).

En total se presentan 17 candidatos para gobernar la capital rumana, entre ellos tres procedentes de la actual coalición de Gobierno, formada por socialdemócratas, conservadores y centristas, con el apoyo del partido de la minoría húngara.

Según las últimas encuestas de esta misma semana, el candidato socialdemócrata Daniel Baluta es el principal favorito, seguido por el conservador Ciprian Ciucu y el centrista Catalin Drula.

La principal aspirante de la oposición es Anca Alexandrescu, una periodista de televisión que representa al partido ultranacionalista AUR y que también tiene ciertas posibilidades para hacerse con la alcaldía.

Esos tres candidatos tienen una intención de voto de entre el 20 y 28 %, cada uno, siendo el más votado directamente elegido nuevo alcalde, sin necesidad de una segunda vuelta.

Las elecciones de hoy pueden influir sobre el futuro de la coalición de Gobierno liderada por el liberal conservador Ilie Bolojan, que podría verse bajo presión en caso de una victoria de Alexandrescu.

Uno de los primeros votantes que acudió a las urnas hoy fue Dan, quien habló ante la prensa de unas «elecciones simbólicas que marcan la pauta de la política nacional».

«La coalición no tiene por qué no funcionar por eso”, agregó el presidente tras depositar su voto.

Las tensiones en la coalición gubernamental se deben sobre todo a sus diferencias sobre cómo reducir el elevado déficit presupuestario, el más alto de la Unión Europea (UE).

Los primeros resultados se esperan para la noche de este domingo al lunes. EFE

