Bukele nombra a una militar como ministra de Educación en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el nombramiento de una capitana de la Fuerza Armada como ministra de Educación, en un hecho sin precedentes en ese país en el último medio siglo.

Karla Trigueros, también médica que asesoró el comando militar encargado de distribución de vacunas durante la pandemia del covid-19, reemplaza en el cargo a José Mauricio Pineda, en momentos de reestructuración del ministerio.

«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas», afirmó en X Bukele, al señalar que Trigueros tiene «capacidad» y «liderazgo» para «impulsar una transformación profunda» de la educación.

Bukele, que antes decía apoyar las reivindicaciones LGBTI, dispuso en 2024 que el Ministerio de Educación eliminara «todo rastro» del enfoque de género de libros y guías escolares.

En octubre pasado, la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúniga, había denunciado el despido de decenas de maestros, incluida ella, por asuntos de presupuesto y salariales.

El presidente goza de popularidad por su «guerra» contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia criminal en El Salvador, y ahora tiene vía libre para la reelección indefinida tras una reciente aprobación por parte del Congreso, que controla.

