The Swiss voice in the world since 1935

Bukele nombra a una militar como ministra de Educación en El Salvador

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el nombramiento de una capitana de la Fuerza Armada como ministra de Educación, en un hecho sin precedentes en ese país en el último medio siglo.

Karla Trigueros, también médica que asesoró el comando militar encargado de distribución de vacunas durante la pandemia del covid-19, reemplaza en el cargo a José Mauricio Pineda, en momentos de reestructuración del ministerio.

«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas», afirmó en X Bukele, al señalar que Trigueros tiene «capacidad» y «liderazgo» para «impulsar una transformación profunda» de la educación.

Bukele, que antes decía apoyar las reivindicaciones LGBTI, dispuso en 2024 que el Ministerio de Educación eliminara «todo rastro» del enfoque de género de libros y guías escolares.

En octubre pasado, la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúniga, había denunciado el despido de decenas de maestros, incluida ella, por asuntos de presupuesto y salariales.

El presidente goza de popularidad por su «guerra» contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia criminal en El Salvador, y ahora tiene vía libre para la reelección indefinida tras una reciente aprobación por parte del Congreso, que controla.

ob/mis/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR