Cámara Alta alemana, más cerca de aprobar plan de rearme tras desbloquearse voto bávaro

Berlín, 17 mar (EFE).- La Cámara Alta de Alemania, que reúne a los estados federados del país centroeuropeo, está un paso más cerca de poder aprobar el próximo viernes el gran plan de rearme y de inversión en la infraestructura y la protección del clima tras acceder un pequeño partido bávaro a sumarse al «sí» tras haberlo rechazado inicialmente.

El partido Votantes Libres (FW), un partido de derecha populista y socio menor de la coalición que gobierna la región sureña de Baviera, aceptó este lunes en una reunión de crisis con la Unión Socialdemócrata (CSU), socio a su vez de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del probable futuro canciller, Friedrich Merz, a permitir el voto a favor.

El FW no tiene representación en la Cámara Alta o Bundesrat, pero el acuerdo de coalición en Baviera estipula que si una parte no está de acuerdo con un voto el otro no podrá pronunciarse a favor de un proyecto de ley o reforma constitucional como es este caso para la que se necesita una mayoría de dos tercios.

A través de la coalición con la CSU controlan seis escaños de los que dispone el estado federado en la Cámara Alta y un bloqueo habría puesto en jaque la aprobación del plan que CDU y CSU pactaron con los socialdemócratas y Los verdes para excluir del freno de la deuda todo gasto en defensa que supere el 1 % del PIB y para crear un fondo especial de 500.000 millones de euros para modernizar la infraestructura germana.

En la cámara territorial la reforma necesita los votos a favor de al menos 46 de los 69 escaños en total, pero CDU, SPD y ecologistas solo suman 41, por lo que faltan cinco.

De ahí que los seis votos de la CSU es clave para poder sacar adelante el gran plan de Merz, que también prevé permitirle a los 16 estados federados de Alemania endeudarse un 0,35 % del PIB.

La negativa del FW a acceder a un voto favorable incluso amenazó la coalición misma en Baviera, donde los socialdemócratas ya se ofrecían a formar parte del Gobierno.

El líder del pequeño partido bávaro Hubert Aiwanger, finalmente cedió argumentando que no había «ninguna posibilidad» de detener el plan de reforma para siempre.

Inicialmente había dicho que la reforma constitucional «entrañaba más riesgos que oportunidades para la estabilidad del país». EFE

