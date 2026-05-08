Cáritas ha repartido el 82 % de la ayuda de EEUU a los afectados por Melissa en Cuba

2 minutos

La Habana, 8 may (EFE).- La organización católica Cáritas Cuba informó este viernes que ha entregado ya el 82 % de los donativos correspondientes a la ayuda de tres millones de dólares del Gobierno de EE.UU. para los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de la isla.

La ONG explicó en un comunicado que el 18 % restante del donativo está previsto que se reparta a lo largo de mayo. A continuación comenzará la distribución de la segunda ayuda anunciada por Washington, por un valor total de seis millones de dólares.

En total, esta ayuda va a beneficiar a 8.800 familias de las provincias Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma, afectadas por el paso del huracán el pasado 29 de octubre, detalló Cáritas.

Las donaciones estadounidenses, canalizadas por Catholic Relief Services (CRS), comenzaron a llegar a la zona afectada a mediados de enero pasado por vía aérea y marítima, y de su distribución se encarga una red que incluye a voluntarios, los equipos parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales.

Según explica la organización, los beneficiarios son las «madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula».

Los donativos incluyen arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa cruzó la zona este de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo a las evaluaciones del Gobierno cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116.000 viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua. EFE

rmo/jpm/rrt