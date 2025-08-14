Cabello desestima acusación de EEUU sobre incautación de 700 millones de dólares en bienes

2 minutos

Caracas, 13 ago (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó este miércoles la acusación de Estados Unidos de incautaciones sobre más de 700 millones de dólares en activos al presidente Nicolás Maduro, a quien la Administración de Donald Trump ha acusado de liderar el Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista en esa nación.

«Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad», ironizó el líder chavista en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) calificó de «estúpidos» a los funcionarios de Estados Unidos sobre esta información.

«Quien conoce a Nicolás, es el mismo Nicolás de toda la vida. Yo tengo apenas 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, no ha traicionado al comandante Hugo Chávez, ha aguantado todas las presiones de los gringos», añadió.

El Gobierno de Estados Unidos dijo haber confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó este miércoles en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro.

«Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa», afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Bondi explicó en la entrevista que los activos confiscados a Maduro incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

Pero insistió en que esta presunta organización de crimen organizado «sigue funcionando».

Este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como «amenazas directas de intervención militar» por parte de EE.UU., después de que Trump defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación. EFE

