Cabo Verde confirma la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de tener hantavirus

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Nairobi, 6 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Cabo Verde confirmaron este miércoles la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de contraer el hantavirus por el brote detectado en un crucero que viajó desde Argentina hasta el país africano, como ya adelantó la Organización Mundial de la salud (OMS).

La operación se llevó a cabo durante la mañana, con la participación de «un amplio equipo y un fuerte dispositivo de seguridad», indicó en un comunicado el Ministerio de Salud de este país insular de África occidental.

Los tres pacientes del buque MV Hondius fueron trasladados «de forma segura» en dos ambulancias al Aeropuerto Internacional Nelson Mandela de la capital caboverdiana, Praia, a cuyo puerto marítimo las autoridades prohibieron acceder al crucero por motivos de «seguridad pública nacional».

En el aeropuerto, los tres afectados embarcaron en dos aviones ambulancia que despegaron alrededor de las 11:00 hora local (10:00 GMT) con equipos médicos especializados a bordo.

«El destino de los tres pacientes, una mujer y dos hombres, es Países Bajos, y el paciente británico continuará su viaje a su país de origen como destino final», precisó el Ministerio de Salud.

Respecto al barco, las autoridades sanitarias caboverdianas remarcaron que, «habiendo concluido esta fase, desde el punto de vista sanitario, el barco se encuentra en condiciones de continuar su viaje».

Atraque en la isla española de Tenerife

El MV Hondius atracará el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó este miércoles el Gobierno español.

El comunicado de Cabo Verde se emitió horas después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Guebreyesus, informara de que tres pacientes con sospecha de hantavirus fueron evacuados del barco con rumbo a los Países Bajos para recibir atención médica.

Tedros aseguró que se está trabajando con la empresa del crucero en la supervisión de la salud de los pasajeros y la tripulación.

El MV Hondius zarpó el pasado 1 de abril desde Argentina, entró en aguas caboverdianas este 3 de mayo y está fondeado frente a Praia.

El número de casos por el brote de hantavirus se elevó este miércoles a ocho -tres de ellos confirmados en laboratorio- después de que las autoridades de Suiza informaran sobre la hospitalización de un hombre que viajó como pasajero en el barco.

Tras la salida del buque de Argentina, un pasajero neerlandés presentó síntomas y falleció el día 11 de abril.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), donde murió en los servicios de emergencia de un hospital.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

El hantavirus suele transmitirse de los roedores a los seres humanos por el contacto directo con los animales o sus excrementos, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. EFE

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