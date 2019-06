Swiss role in Facebook cryptocurrency project revealed

La “madura” criptoindustria suiza exige acceso bancario Matthew Allen 26 de junio de 2019 - 11:13 Representantes del creciente sector suizo de criptomonedas y cadena de bloques afirman que este se ha convertido en una industria viable y respetable que exige ser tomada en serio por los bancos. “El bombo, las tonterías y las estafas han desaparecido”, aseguró Daniel Haudenschild, presidente de la Asociación de Crypto Valley (CVA, por sus siglas en inglés), refiriéndose a una fase de “salvaje oeste” en los últimos dos años en la que varias compañías débiles y falsas se establecieron y quebraron, quemando millones de dólares en inversiones públicas. “Ahora estamos viendo que los productos, que han crecido en los últimos dos o tres años, están alcanzando la madurez”, dijo al margen de la conferencia de la CVA en Zug (24-26.06) “Estamos viendo a los grandes jugadores de la tecnología salir de las sombras para echar el ancla”. El más destacado de ellos ha sido Facebook, que recientemente creó una fundación en Ginebra para dirigir su proyecto de pagos en criptomonedas Libra. “Esto ha puesto la palabra criptomoneda en boca de millones de personas”. "Sean cuales sean las reservas que puedan tenerse sobre Facebook, el hecho de que hayan elegido Ginebra es fenomenal”. La industria suiza de la cadena de bloques ha crecido hasta llegar a 750 empresas de nueva creación y de apoyo, como jurídicas y de consultoría. Sin embargo, muchas compañías siguen teniendo dificultades para acceder a los servicios bancarios básicos, a pesar de la intervención de la Asociación Suiza de Banqueros el año pasado. “Es una pesadilla diaria”, calificó Herbert Sterchi, un empresario suizo de cadenas de supermercados. “Todavía es muy difícil conseguir una cuenta bancaria si se manejan criptomonedas. Este sigue siendo un problema importante para las empresas”. Las firmas de nueva creación pueden utilizar las criptomonedas como capital inicial en Suiza, pero a menudo tienen que ir a Portugal o Estonia para obtener una cuenta bancaria, añadió. A pesar de estos problemas, en otros países toman nota de los progresos de Suiza como centro neurálgico de la cadena de bloques. Esto incluye a Cho Eun-Hee, alcalde del distrito Seocho de Seúl, Corea. “Corea solía pensar que la cadena de bloques se trataba únicamente de criptomonedas”, comentó a swissinfo.ch. “Ahora estoy convencido de que esta tecnología es la clave del futuro”. Cho quiere establecer un intercambio bilateral de desarrolladores coreanos que lleven a cabo su experiencia de cadena de bloques en Suiza, a la vez que anima a las empresas suizas a establecer una presencia en Seocho. También mantiene conversaciones con centros educativos suizos para desarrollar un programa de formación de escolares coreanos en tecnología de cadenas de bloques. Tras la puesta en marcha de un proyecto piloto de identidad electrónica destinado a animar a los pensionistas a hacer un mayor uso de los servicios públicos, Seocho estudia con el especialista suizo Procivis las posibilidades de ampliar el ID (identificador) electrónico entre el medio millón de habitantes del distrito.