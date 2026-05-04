Cameron Díaz y Benji Madden anuncian la llegada de su tercer hijo

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(Corrige en el titular el nombre de Benji Madden)

Redacción Internacional, 4 may (EFE).- La actriz estadounidense Cameron Díaz y el músico Benji Madden han dado la bienvenida a su tercer hijo, al que han bautizado con el nombre de Nautas Madden, según señaló este lunes en Instagram el padre del niño.

«Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos por anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden ¡Bienvenido al mundo, hijo!!», escribió el músico en su perfil de Instagram.

La pareja es padre de otros dos niños Raddix Wildflower Madden, de seis años, y Cardinal Madden, de dos. El nacimiento del pequeño coincide con la vuelta al cine de la actriz, que llevaba una década alejada de las pantallas.

En 2025 fue la protagonista de ‘Back in Action’ (‘Vuelta a la acción’) y en 2026 estrenó en Apple TV ‘Outcome’, junto a Keanu Reeves.

Durante estos años escribió dos libros sobre bienestar y se dedicó a su empresa de vinos, Avaline. EFE

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