Camilo desafía la IA con ‘Maldito ChatGPT’, una reflexión sobre el amor y la tecnología

2 minutos

Miami, 26 jun (EFE).- El cantautor colombiano Camilo presentó su más reciente sencillo musical, ‘Maldito ChatGPT’, un tema que «combina honestidad, ironía y vulnerabilidad emocional» para cuestionar cómo las tecnologías y la lógica influyen en nuestras decisiones amorosas.

El nuevo tema, presentado la noche del miércoles, explora el caos interno que surge al amar a alguien que, en teoría, «quizá no tenga sentido», pero aún así prefiere el corazón sin lógica alguna, indica un comunicado de prensa de Sony Music.

Con el característico estilo pop-folk de Camilo, la canción invita a reflexionar sobre la irracionalidad del amor y la influencia de las respuestas rápidas e impersonales de la inteligencia artificial (ChatGPT) en nuestras vidas emocionales.

«Vivimos rodeados de respuestas rápidas. De fórmulas para no fallar. De tecnologías que predicen y saben todo. De ideas sobre cómo debería verse el amor. Pero hay algo que no entra en ninguna lógica. Ni en ninguna lista. El amor no es un casting. El amor se siente. Y nada puede ni podrá jamás sentirlo por nosotros», compartió Camilo en una entrada en su cuenta oficial en Instagram.

El video oficial, dirigido por su esposa la cantante Evaluna Montaner, y Sebastián Andrade, fue creado en El Taller Creativo de Miami, y presenta una metáfora visual inspirada en la película de culto ‘Office Space’ (Enredos de oficina).

En él, Camilo aparece en una oficina oscura y caótica, rodeado de papeles, post-its, computadoras y preguntas existenciales que reflejan su lucha interna por entender su relación.

En un momento, el artista incluso aparece «nadando» sobre una fotocopiadora, atrapado en un bucle de indecisión, imagen que quedó inmortalizada en la portada oficial del sencillo.

La letra de la canción se desarrolla como un diálogo irónico con ChatGPT, donde el protagonista busca respuestas sobre su relación amorosa, sólo para desafiar sus conclusiones lógicas con su corazón.

«Tú no eres pa’ mí. Me lo dijo ChatGPT. Que me conoce más que yo mismo a mí», dice un estribillo de la canción que cuestiona de forma lúdica el papel creciente de la IA en nuestras experiencias personales.

El título, ‘Maldito ChatGPT’, en tono irónico plantea una pregunta: ¿Qué pasa cuando la tecnología refleja «verdades» que no creemos ciertas ni queremos aceptar?, indica la nota. EFE

