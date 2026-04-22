Campesinos protestan en Guatemala para exigir un nuevo fiscal general libre de corrupción

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Ciudad de Guatemala, 22 abr (EFE).- Miles de campesinos protestaron este miércoles en Ciudad de Guatemala para exigir al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, que escoja un nuevo fiscal libre de cooptación política tras la salida de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, señalada por corrupción.

Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió en el cargo por decisión de Alejandro Giammattei (202-2024). Saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período.

“Pedimos que no se entregue de nuevo a las mafias criminales que han utilizado al Ministerio Público (Fiscalía) para garantizar inmunidad a quienes han saqueado al país”, expresó Leocadio Juracán, dirigente campesino, durante la marcha.

Los indígenas y campesinos organizados marcharon por diferentes puntos de la capital guatemalteca hacia el centro histórico, desafiando el Estado de Prevención vigente que prohíbe las concentraciones masivas y coincidiendo con la conmemoración del Día de la Tierra.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), por su parte, criticó en un comunicado repartido durante la protesta la persistencia de estructuras de poder en el sector de la Justicia y exigió procesos transparentes que no permitan la «compra de voluntades».

Arévalo de León, quien asumió el Gobierno en 2024, debe elegir en los próximos días, por mandato de la ley, al nuevo fiscal general para el período 2026 – 2030 de una nómina de seis candidatos finalistas para sustituir a Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por señalamientos de corrupción y por socavar la democracia.

La elección de los aspirantes a fiscal general estuvo marcada por las acusaciones de corrupción hacia la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos y la vigilancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para asegurar el debido proceso.

La protesta de este miércoles se desarrolló sin altercados y con una gran asistencia. De acuerdo con autoridades municipales, en la capital se manifestaron unos 5.000 campesinos, aunque dirigentes de Codeca elevaron la cifra a 50.000 manifestantes a nivel nacional, ya que también se registraron movilizaciones en otras ciudades del país.

Sobre la jornada, el Gobierno de Arévalo de León indicó que respeta el derecho a la protesta, pero que «se continuará garantizando el orden público y la libre locomoción», advirtiendo que no permitiría el bloqueo de rutas principales bajo la vigencia de las medidas de seguridad actuales.

El nuevo fiscal asumirá el cargo el próximo 17 de mayo, poniendo fin a los ocho años de Porras al frente del Ministerio Público. Los períodos de la aún fiscal general se caracterizaron por la persecución judicial contra de periodistas, jueces y exfiscales, señalamientos de corrupción y fricciones con Arévalo de León.EFE

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