Canadá, Estados Unidos y Brasil dominan en la gimnasia artística

1 minuto

(Actualiza con el resultado de las barras asimétricas femenino)

Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- Canadá, Estados Unidos y Brasil ganaron este jueves las categorías de suelo masculino, salto femenino y caballo con arzones masculino, en la gimnasia artística de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En suelo, el canadiense Thomas Tittley logró un resultado de 13.200 con una dificultad de 4.9 para llevarse el primer lugar, en tanto que el chileno Arturo Rossel tuvo un 12.666 con una dificultad de 5.1 para la plata.

El bronce fue para el colombiano Thomas Mejía, calificado con un 12.433 con una dificultad de 4.5.

La estadounidense Addalye Van Grinsven se hizo con el metal dorado del salto al puntuar 13.483, mientras que la brasileña Kauany Germano sumó 12.949 para la plata y la canadiense Coralie Demers 12.933 para el bronce.

Pedro de Jesús le dio a Brasil una medalla de oro en caballo con arzones con una puntuación de 12.266 con una dificultad de 4.2.

La plata fue para el chileno Matías Martínez al puntuar 12.200 con un 4.4 de dificultad y el bronce para el estadounidense Jason Hao con 12.100 y 4.2 de dificultad.

En las barras asimétricas, el oro fue para la estadounidense Charleigh Bullock, que calificó para 14.000 con una dificultad de 5.8; la plata fue para la argentina Julieta Lucas con 12.300 y una dificultad de 5.1, y el bronce fue para la mexicana Dominica Escartín, con 12.166 y una dificultad de 4.7. EFE

laa/car