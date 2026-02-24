Canadá anuncia más ayuda financiera a Ucrania y nuevas sanciones económicas contra Rusia

Toronto (Canadá), 24 feb (EFE).- Canadá se comprometió este martes a proporcionar 2.000 millones de dólares canadienses (1.460 millones de dólares de EE.UU. o 1.240 millones de euros) adicionales a Ucrania en ayuda militar, al tiempo que anunció más sanciones contra Rusia, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, que participó hoy en una reunión virtual de la Coalición de los Voluntarios, recordó en un comunicado que Canadá fue el primer país en reconocer la independencia de Ucrania y que desde la invasión de Crimea en 2014, Ottawa ha comprometido 25.500 millones de dólares canadienses en ayuda para el país.

«Nos encontramos ahora en un punto crítico de esta guerra, en el que la posibilidad de la paz es real. Canadá está trabajando con Ucrania y con socios internacionales, incluida la Coalición de los Voluntarios, que volvió a reunirse esta mañana, para acelerar los esfuerzos hacia una paz justa y duradera respaldada por sólidas garantías de seguridad», dijo.

Carney explicó que Canadá destinará 2.000 millones de dólares canadienses adicionales a asistencia militar y 20 millones de dólares para reconstruir infraestructuras dañadas por los ataques de Rusia.

«Para atacar a los facilitadores financieros de esta guerra, Canadá impone nuevas sanciones y reduce aún más su tope al precio del crudo ruso», añadió.

Las nuevas sanciones se concentrarán en la denominada ‘flota fantasma’ que Moscú utiliza para intentar eludir las limitaciones impuestas a la venta de petróleo ruso. Carney afirmó que apuntarán a 100 navíos de la ‘flota fantasma’ para rebajar aun más el precio límite del petróleo ruso.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá informó que durante la reunión virtual de la Coalición de los Voluntarios, los participantes señalaron que «Rusia está fracasando económica, estratégica y militarmente tras cuatro años de una guerra injustificable y horrorosa de la que es la única responsable». EFE

