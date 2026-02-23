Canadá dice que México prevé normalizar la situación tras muerte de líder narco El Mencho

1 minuto

Toronto (Canadá), 23 feb (EFE).- Canadá fue informado este lunes por el Gobierno de México que espera que la situación en el país se normalice «en los próximos días» luego de los hechos de violencia que se iniciaron tras la muerte el domingo del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, afirmó este lunes en una rueda de prensa que está en contacto con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, quien le informó que espera «que la situación se normalice en los próximos días». EFE

jcr/gad

(foto)