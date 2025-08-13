Canadá expresa su decepción por los aranceles chinos a la canola

Canadá expresó el martes estar «profundamente decepcionada» por la decisión china de imponer un arancel temporal a la canola canadiense, luego de que una investigación china concluyera preliminarmente que Ottawa estaba inundando su mercado con ese producto.

Las relaciones económicas y políticas entre Pekín y Ottawa se han tensado los últimos años, lo que ha afectado especialmente el comercio de productos agrícolas.

El Ministerio de Comercio chino anunció el martes que impondría un arancel temporal de 75,8% sobre la importación de canola canadiense, después de que una investigación preliminar determinara que el producto se exportaba a un precio inferior al costo de producción, una práctica conocida como «dumping».

El gravamen se pagaría en forma de «depósito» mientras se concluyen las medidas, indicó el ministerio.

En respuesta, Canadá dijo estar «profundamente decepcionada con la decisión de China».

«No hacemos dumping con la canola. Nuestros agricultores trabajan duro para suministrar alimentos a los canadienses y nuestros socios comerciales», indicaron los ministros de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, y Agricultura, Heath MacDonald, en un comunicado conjunto.

«Nos mantenemos dispuestos a sostener un diálogo constructivo con las autoridades chinas para abordar nuestras respectivas preocupaciones comerciales», indicaron.

Representantes de la industria advirtieron que los impuestos aumentarían la presión sobre los agricultores canadienses.

«Si no se encuentra pronto una solución, el impacto se sentirá rápidamente en nuestras granjas y comunidades rurales», indicó Rick White, presidente de la Asociación Canadiense de Productores de Canola en un comunicado.

Canadá es uno de los mayores productores de canola, una oleaginosa utilizada para producir aceite de cocina, alimento de animales y biodiésel.

La mayor parte de sus exportaciones de canola van a Estados Unidos y China, dos países con los cuales Canadá ha chocado recientemente por aranceles.

