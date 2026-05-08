Canadá invertirá 1.460 millones de dólares en Hidalgo para construir planta farmacéutica

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Toronto (Canadá), 8 may (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció este viernes que una empresa canadiense invertirá 2.000 millones de dólares canadienses (1.460 millones de dólares estadounidenses o 1.240 millones de euros) en el estado de Hidalgo para construir una planta de ingredientes farmacéuticos.

Ebrard, que se encuentra en Canadá encabezando una misión con 244 empresas mexicanas, afirmó en un comunicado que «solo con eso ya valió la pena toda la misión, aunque estamos teniendo muchos más resultados».

La Secretaría de Economía de México dijo que la empresa Solar International Core Canada y el estado de Hidalgo firmaron el jueves en Toronto, en la primera jornada de la visita a Canadá, un memorando de entendimiento para formalizar la inversión.

La empresa canadiense destinará 70 millones de dólares canadienses a la compra de un solar en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán para la construcción de la planta.

La delegación mexicana, que este viernes concluye en Montreal su visita a Canadá, también firmó varias cartas de intención por las que empresas canadienses «se comprometen a analizar inversiones potenciales» en México.

Entre estas destacan una potencial inversión de 360 millones de dólares estadounidenses entre el estado de Chiapas y la empresa INTE Modular para explorar el desarrollo de una planta de fabricación de viviendas modulares, y otra de 380 millones de dólares canadienses entre el estado de Puebla y Process Research Ortech para un planta de procesamiento de minerales y materiales para baterías.

Las autoridades mexicanas señalaron que calculan que durante los dos días de la misión en Canadá se habrán mantenido casi 2.000 reuniones entre empresas mexicanas y canadienses.

Ebrard también aprovechó el viaje a Canadá para reunirse con Dominic LeBlanc, el ministro canadiense encargado del comercio con EE.UU. con quien trató, entre otros temas, la revisión del T-MEC.

El jueves, Ebrard dijo en un evento en Toronto que México busca «nuevas oportunidades» con Canadá no solo para este año, sino «para los próximos 20 o 50 años».

Por su parte, LeBlanc defendió que Canadá y México son socios comerciales y de inversión «fiables» y aseguró que la revisión del T-MEC debe servir no solo para reafirmar los beneficios del tratado trilateral con Estados Unidos, sino también para adaptarlo «a las realidades de hoy y a los desafíos globales de los próximos años». EFE

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