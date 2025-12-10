Canario pega dos jonrones y los Leones aplastan a los Tigres en la liga dominicana

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Alexander Canario disparó dos cuadrangulares para encabezar un ataque de cuatro jonrones por parte de los Leones del Escogido, quienes aplastaron este martes por 1-15 a los Tigres del Licey en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

La fiesta de tablazos la inició Yainer Díaz, quien mandó la pelota por encima de pared para en la primera entrada para producir dos carreras.

Frranchy Cordero agregó el segundo tablazo de vuelta completa en la séptima entrada, mientras que Canario coronó la exhibición de poder con su primer jonrón en la octava y su segundo en la novena, este último, productor de cuatro carreras.

Canario terminó con cinco carreras empujadas, mientras que Héctor Rodríguez anotó y remolcó dos carreras. Sócrates Brito sumó tres remolcadas y Jonathan Guzmán anotó en tres ocasiones por los escarlatas.

La victoria en el partido, celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, se la acreditó el norteamericano Grant Gavin, quien lanzó cinco entradas en blanco y ponchó a tres bateadores.

Esteury Ruiz pegó un vuelacercas para producir la única carrera de los azules en el encuentro.

El estadounidense Shaun Anderson permitió seis carreras en 1.1 entradas y perdió el juego por los Tigres.

TOROS 4-3 ESTRELLAS

Gilberto Celestino conectó un cuadrangular y Ruddy Martín Jr. remolcó la carrera con la que los Toros del Este dejaron en el terreno a las Estrellas Orientales en la décima entrada del duelo escenificado en el estadio Francisco Micheli, de La Romana (este).

Los Toros anotaron dos veces en el décimo, la primera remolcada por Rafael Lantigua, para empatar las acciones, y la segunda por indiscutible ganador de Martín Jr. en el partido, en el que Yairo Muñoz anotó e impulsó una carrera.

El estadounidense Joe Corbett tiró dos entradas de una vuelta inmerecida para llevarse el triunfo.

Las Estrellas desperdiciaron una salida de cinco entradas de solo una carrera de Oscar de la Cruz, para terminar perdiendo su cuarto partido consecutivo.

El nicaragüense Ismael Mungia anotó y remolcó una carrera, mientras Miguel Sanó produjo una vuelta y Raimel Tapia agregó una anotada por los verdes.

La derrota fue para Junior Santos quien permitió la remontada de los Toros en el décimo capítulo.

ÁGUILAS 8-5 GIGANTES

Aderlin Rodríguez disparó un jonrón y remolcó tres carreras, mientras que Jerar Encarnación conectó un cuadrangular y anotó dos veces para que las Águilas Cibaeñas derrotaran a los Gigantes del Cibao en el torneo de béisbol invernal dominicano.

Steward Berroa agregó dos anotadas y una impulsada, en tanto que Ezequiel Durán y Corey Joyce anotaron y remolcaron una carrera cada uno para las cuyayas, quienes sumaron su triunfo número 15, con solo tres derrotas en el estadio Cibao, de Santiago (norte).

Abdiel Mendoza (3-1) se mantuvo tirando por cinco entradas, en las que le anotaron tres carreras, dos de ellas por error de la defensa, y se quedó con el triunfo por los amarillos, mientras que el salvamento fue para el norteamericano Burch Smith (4), al lanzar la novena sin complicaciones.

Johan Rojas pegó un jonrón y Deyvison de los Santos tuvo una anotada y una remolcada por los Gigantes, quienes vieron detener una cadena de cuatro victorias consecutivas.

Daniel Mengden cargó con el revés, al permitir cuatro carreras en 2.1 entradas.

Con los resultados de este martes, Águilas y Toros continúan primeros y segundos, seguidos de los Gigantes, Tigres, Leones y Estrellas. EFE

