Canario y Brooks son elegidos Jugadores de la Semana en el béisbol dominicano

1 minuto

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- El jardinero Alexander Canario, de los Leones del Escogido, y el derecho Aaron Brooks, de los Toros del Este, fueron elegidos este martes ganadores del Premio MVP de la Semana en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Canario, como jugador de ofensiva, y Brooks, como lanzador, fueron escogidos para este galardón semanal en la elección realizada entre periodistas especializados que dan cobertura al torneo de béisbol invernal dominicano.

En la semana del 8 al 15 de diciembre, Canario destrozó el picheo de la liga, al conectar tres cuadrangulares, con los cuales logró remolcar siete carreras y anotó cinco vueltas, mientras coleccionó tres bases robadas, dejando un promedio de bate de .385, al registrar cinco imparables en 13 visitas a la caja de bateo.

Ese desempeño con el madero en los cuatro partidos que disputó llevó a Canario a superar en la elección a Raimel Tapia, de las Estrellas Orientales, y a su compañero de equipo, Héctor Rodríguez.

Por su parte, Aaron Brooks tuvo una apertura en esos siete días, en la que lanzó seis entradas de tres indiscutibles y una carrera, mientras registró tres ponches para los Toros.

Brooks se impuso en una votación al derecho de los Tigres del Licey, César Valdez. EFE

