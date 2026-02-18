Cancelan decenas de vuelos en Argentina por la huelga general de este jueves

2 minutos

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- Las aerolíneas que operan en Argentina anunciaron la cancelación de decenas de vuelos por la huelga general que se realizará este jueves en el país en protesta contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La estatal Aerolíneas Argentinas, la principal línea aérea del país, dijo este miércoles que por la huelga se ve obligada a cancelar 255 vuelos, lo que afectará a unos 31.000 pasajeros.

La compañía precisó en un comunicado que la medida le supondrá pérdidas por 3 millones de dólares.

De las cancelaciones anunciadas por Aerolíneas Argentinas, 219 corresponden a vuelos domésticos, que afectarán a 25.000 pasajeros aproximadamente.

La empresa cancelará 32 vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y cuatro vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

La compañía afirmó que aplicará descuentos salariales al personal que adhiera a la medida de fuerza convocada por las dos mayores centrales sindicales de Argentina.

Por su parte, la línea aérea de bajo coste JetSmart informó que, debido al paro general, se ha visto obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para este jueves.

Según informó en un comunicado, la huelga impactará a un total de 96 vuelos y cerca de 17.000 pasajeros que planeaban viajar este jueves por JetSmart.

La huelga general por 24 horas y que incluye al sector del transporte, entre otros, se realizará este jueves, cuando el proyecto de reforma laboral sea debatido en la Cámara de Diputados de Argentina. EFE

nk/sbb