Canciller chino afirma que lazos con Corea del Norte son una "directriz inquebrantable"

29 sep
2 minutos

Pekín, 29 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, aseguró en Pekín, tras reunirse con su homóloga norcoreana, Choe Son Hui, que el mantenimiento y desarrollo de los lazos entre ambos países constituye una “directriz inquebrantable” para el Gobierno chino, informó este lunes la agencia de noticias Xinhua.

Durante las conversaciones celebradas este domingo, Wang, que también es miembro del Buró Político del Partido Comunista de China, destacó que Pekín y Pionyang son “vecinos unidos por montañas y ríos” y subrayó que la amistad cultivada por generaciones de líderes de ambos países es un “activo compartido y valioso”.

Según el canciller, las dos partes deben aplicar los consensos alcanzados en la “histórica” reunión que a inicios de mes mantuvieron los líderes Xi Jinping y Kim Jong-un, reforzar la comunicación estratégica y ampliar la cooperación práctica con el fin de “mejorar el bienestar de sus pueblos” y promover la paz regional.

Wang también agradeció el respaldo norcoreano a los “intereses fundamentales” de China y a las iniciativas globales promovidas por Pekín en ámbitos de desarrollo, seguridad y gobernanza.

Añadió que ambos países, al ser naciones socialistas, deben intensificar el intercambio de experiencias de gobierno y fortalecer su coordinación en foros internacionales para “oponerse a toda forma de hegemonismo” y defender la equidad y la justicia en el escenario global.

Por su parte, Choe calificó de “impulso estratégico” la reciente cumbre entre Xi y Kim y expresó la disposición de Pionyang a implementar sus consensos, aumentar los intercambios amistosos y elevar la cooperación bilateral “a un nuevo nivel”.

Asimismo, aseguró que Corea del Norte trabajará con China para resistir “el unilateralismo y la política de poder” y avanzar hacia un orden internacional “más justo”.

Las relaciones entre China y Corea del Norte atraviesan un momento de reafirmación tras la visita de Kim Jong-un a Pekín a principios de septiembre, donde asistió a los actos por el 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en Asia y se reunió con Xi.

Ambos mandatarios subrayaron entonces que la cooperación bilateral se mantendrá “pese a los cambios en la coyuntura internacional”.

Pekín sigue siendo el principal aliado político y socio económico de Pionyang, en un escenario marcado por las sanciones internacionales a Corea del Norte y por la creciente cooperación militar de este país con Rusia. EFE

