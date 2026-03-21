Canciller cubano subraya disposición a un «diálogo serio» y «sin injerencias» con EEUU

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Bogotá, 21 mar (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó este sábado la disposición de su país al «diálogo serio» y «sin injerencia» con Estados Unidos, al intervenir en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.

«Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos», manifestó el jefe de la diplomacia cubana. EFE

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