Canciller dice que Uruguay debe jugar «un gran rol» en la seguridad alimentaria

Montevideo, 1 oct (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró que su país debe jugar «un gran rol» en la seguridad alimentaria y nutricional, al tiempo que recordó su gran capacidad de poder hacerlo.

Así lo indicó en una entrevista con Presidencia de la República, donde habló sobre el evento global por el Día Mundial de la Alimentación, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de su 80 aniversario.

Lubetkin estará allí junto al presidente del país suramericano, Yamandú Orsi, quien -explicó- será el único jefe de Estado latinoamericano que hablará.

«Uruguay es un país que tiene que jugar un gran rol en la seguridad alimentaria y nutricional. Uruguay es un país agroalimentario que tiene una capacidad notable, por eso el presidente decidió estar allí, porque es un tema muy nuestro. Nosotros no somos petroleros, no somos productores de gas. Nosotros somos productores de algo que es clave, que es la alimentación para el futuro de la humanidad», enfatizó.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores detalló que esa conferencia, junto a la visita que Orsi hará al papa León XIV y la reunión que mantendrá con las máximas autoridades italianas, serán «una marca muy importante» en relación a la estrategia que desarrolla Uruguay de cara al futuro.

Durante la entrevista, Lubetkin también habló del viaje a Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y recordó que allí mantuvo reuniones bilaterales con diversos actores de todo el mundo.

Algunas de estas fueron con altos funcionarios de Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes y Omán, con quienes habló sobre la posibilidad de avanzar en la cooperación bilateral.

«El ministro de Relaciones Exteriores vendrá en unos meses. Las autoridades de Catar y Arabia Saudita nos solicitaron que fuéramos rápidamente para discutir algunos grandes temas del ámbito comercial y del ámbito de inversiones», enfatizó. EFE

