Candelario y Larkins son los Jugadores de la Semana en la liga dominicana

Santo Domingo, 10 dic (EFE).- El tercera base Jeimer Candelario, de los Toros del Este, y el lanzador Travis Lakins, de los Leones del Escogido, fueron escogidos como los ganadores del premio MVP de la Semana en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

Candelario conquistó el premio en el ámbito ofensivo, mientras que Larkins fue el mejor lanzador en los partidos celebrados en la liga dominicana entre el 1 al 7 de diciembre.

Ambos ganadores fueron seleccionados en la votación realizada entre periodistas especializados, quienes cubren el torneo de béisbol invernal dominicano.

Candelario, quien es uno de los pilares en la ofensiva de los Toros, estuvo intratable en los cinco compromisos que en la pasada semana, en los que coleccionó siete indiscutibles en 21 veces con el madero, dejando un promedio de bateo de .333 con un cuadrangular y un triple, con los que sumó seis remolcadas y seis anotadas.

Esa actuación lo llevó a superar en la votación a su compañero Allan Castro y a los jugadores de los Gigantes del Cibao, Deyvison de los Santos y Samad Taylor, quienes también tuvieron destacadas actuaciones la pasada semana.

De su lado, Lakins logró establecer su dominio desde el montículo en las dos aperturas que realizó para los Leones, en las que recorrió 10 entradas, permitió cinco imparables y dos carreras, mientras retiró a ocho bateadores por la vía del ponche, plasmando un porcentaje de efectividad de 1.80 en ese trayecto.

Para hacerse de la distinción Larkins superó en las papeletas eleccionarias al relevista Jean Carlos Henríquez, de las Águilas Cibaeñas, y al también lanzador estadounidense Aaron Brooks, de los Toros.

Luego de su desempeño en este espacio de competencia, Candelario suma un cuadrangular y 11 remolcadas en los 21 partidos en los que ha visto acción con los Toros, por su parte, Larkin colocó su foja en 2-0 en cuatro aperturas, con 1.37 de efectividad. EFE

